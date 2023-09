Danno epatico indotto dai farmaci: esiti peggiori con pregresse allergie

Nei pazienti con danno epatico indotto da farmaci (DILI), la storia precedente di una reazione allergica correlata ai farmaci era associata a esiti clinici peggiori

Secondo i dati presentati al Congresso EASL, nei pazienti con danno epatico indotto da farmaci (DILI), la storia precedente di una reazione allergica correlata ai farmaci era associata a esiti clinici peggiori, inclusa la morte.

“Non ci sono studi condotti in una popolazione di pazienti con DILI ben caratterizzati in quanto si tratta di una popolazione a bassa incidenza”, ha detto durante la presentazione Ismael Alvarez-Alvarez, dell’Istituto di ricerca biomedica di Malaga in Spagna. «Il nostro obiettivo era confrontare la presentazione clinica del DILI in pazienti con e senza precedenti allergie ai farmaci e valutare le associazioni tra i farmaci responsabili del DILI e la precedente allergia ai farmaci».

Utilizzando il registro DILI spagnolo, Alvarez-Alvarez e colleghi hanno valutato i dati demografici e la storia clinica dei pazienti con DILI idiosincratico e hanno determinato la storia di precedenti allergie ai farmaci. Hanno identificato 912 pazienti con un primo episodio di DILI, di cui 61 (6,7%) avevano confermato precedenti allergie ai farmaci e 851 (93,3%) no.

Secondo i ricercatori, i pazienti con precedenti allergie ai farmaci tendevano ad essere più anziani di quelli senza (60 anni contro 54 anni; p=0,009) e avevano anche maggiori probabilità di avere una malattia cronica sottostante (p=0,016).

Il danno epatocellulare è stato il danno epatico più osservato in entrambi i gruppi; tuttavia, i pazienti con precedenti allergie ai farmaci avevano valori mediani di fosfatasi alcalina più bassi alla diagnosi DILI, (1,4 vs. 1,6 × ULN; p=0,045) e valori più elevati di aspartato aminotransferasi (9,4 vs. 6,2 × ULN; p=0,047) e alanina aminotransferasi (12 contro 9,5).

In particolare, i pazienti con precedenti allergie ai farmaci avevano una conta piastrinica significativamente inferiore (189 vs. 226 x 103/mL; p=0,011).

Esiti fatali sono stati riportati in nove pazienti con precedente allergia ai farmaci che sono progrediti verso insufficienza epatica acuta, sette dei quali sono deceduti e due sono stati sottoposti a trapianto di fegato.

Questi pazienti avevano maggiori probabilità di essere donne, avere una bilirubina totale più alta (14 vs. 4.2; p<0.001) e AST (26 vs. 7.8; p=0.026) e conte piastriniche inferiori (127 vs. 190; p=0.013).

Alvarez-Alvarez ha notato che i farmaci più responsabili del DILI nei pazienti senza una precedente allergia ai farmaci includevano amoxicillina-clavulanato (23%), farmaci antitubercolari (4,4%), integratori a base di erbe e dietetici (3,6%), ibuprofene (2,9%), flutamide (2,5%) e atorvastatina (2,4%). Tra quelli con precedenti allergie ai farmaci, amoxicillina (20%), ebrotidina (6,6%), farmaci anti-tubercolosi e levofloxacina (4,9%) e ciprofloxacina, diclofenac e isoniazide (3,3%) erano i maggiori responsabili di DILI.

Inoltre, la penicillina (32%), l’acido acetilsalicilico e la codeina (6,3% ciascuno) sono stati i farmaci più frequentemente responsabili di precedenti allergie ai farmaci nei pazienti con DILI.

A seguito della loro analisi, i ricercatori hanno riferito che una precedente allergia ai farmaci, lesioni epatocellulari, sesso femminile, bilirubina totale, AST e conta piastrinica erano fattori correlati all’esito fatale.

“Questo è il primo studio che ha analizzato il ruolo delle precedenti allergie ai farmaci in un’ampia coorte di casi DILI ben caratterizzati”, ha affermato Alvarez-Alvarez. “Abbiamo visto che un’allergia ai farmaci può essere un fattore indipendente di esito fatale nel DILI; pertanto, i pazienti con sospetta DILI dovrebbero avere una storia farmacologica completa ed essere sottoposti a screening per precedenti allergie ai farmaci.

I pazienti con DILI con precedente allergia ai farmaci richiedono un attento monitoraggio per la diagnosi precoce del peggioramento del loro decorso clinico”.

