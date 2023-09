Chi è Cristhian Greco, il direttore di museo che non piace al governo Meloni

Ecco chi è Christian Greco, il giovane direttore del Museo Egizio che non piace alla destra per la gestione troppo di sinistra della struttura di Torino

Non si placano le polemiche per il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco. Se da molti è considerato uno dei più autorevoli egittologi italiani, per la destra e la Lega è il “direttore di sinistra” che in questi anni ha gestito in modo troppo ideologico il polo museale. E se oggi il vicesegretario della Lega Andrea Crippa ha puntato il dito contro Greco, affermando che il suo partito “farà di tutto per cacciarlo se non si dimette lui”, va ricordato che le ‘radici dell’astio’ risalgono al 2018, quando il direttore si scontrò faccia a faccia con Giorgia Meloni per aver lanciato, attraverso il museo, un’iniziativa rivolta ai giovani italiani di lingua araba. In quell’occasione venne accusato di ‘razzismo al contrario’.

CHI È CHRISTIAN GRECO

Nato nel vicentino, ad Arzignano, nel 1975 da una famiglia di origini siciliane, Christian Greco si è diplomato con il massimo dei voti al liceo Antonio Pigafetta. Nel 1999 si è laureato in Lettere Classiche con una tesi in Archeologia del Vicino Oriente antico all’Università degli Studi di Pavia e poi in Egittologia presso l’Università di Leida nei Paesi Bassi. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Egittologia presso l’Università di Pisa nel 2008.

Tra il 2003 e il 2008 ha insegnato lettere al liceo a Leida e allo “Stedelijk Gymnasium Haarlem” (Liceo Classico di Haarlem) e dal 2006 al 2010 è stato epigrafista dell’Istituto orientale dell’Università di Chicago a Luxor.

Grande esperto di Egitto, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014 è stato curatore della sezione egizia del Rijksmuseum van Oudheden di Leida. Greco ha fatto parte anche di diverse missioni archeologiche come quella del 1997-1998 del Rijksmuseum van Oudheden a Tell Sabi Abyad, quella dell’Università di Pisa a Dra Abu el-Naga nel 2005-2006 e quella dell’Università di Leida e del Museo Nazionale delle Antichità a Saqqara nel 2002, della missione dell’Università Cà Foscari (Venezia) a Gebel Barkal in Sudan nel 2013.

nel 2014, Christian Greco ottiene uno degli incarichi più importanti della sua carriera: quello di Direttore del Museo Egizio di Torino, ottenuto dopo aver vinto un concorso internazionale indetto dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie.