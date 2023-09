Assicurazione obbligatoria per i monopattini: intervengono i periti Aidep

L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici apre un nuovo fronte sulle perizie in caso di sinistri e danni riportati per i periti Aidep

L’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici apre un nuovo fronte sulle perizie in caso di sinistri e danni riportati da tali mezzi di locomozione. Lo afferma oggi Aiped, l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, commentando le novità in tema di Codice della strada approvate dal Governo.

“È indubbio che una regolamentazione per i monopattini elettrici, compresa la copertura assicurativa, rappresenti una garanzia per la collettività, soprattutto in virtù della crescente sinistrosità causata dai monopattini – spiega il presidente Luigi Mercuio – Assicurare tali mezzi di trasporto apre però un nuovo fronte, quello delle perizie tese ad accertare i danni subiti dai monopattini a seguito di un incidente e i relativi risarcimenti da corrispondere ai danneggiati. Il perito deve avere a disposizione gli strumenti normativi adatti e validi per quantificare il danno, ma al momento mancano tempari specifici o corsi di apprendimento per le eventuali tecniche riparative, soprattutto per evitare il rischio di una facile antieconomicità delle riparazioni, considerato il valore dei mezzi”.

“Come periti riteniamo i tempi siano ormai maturi per passare in Italia alla copertura assicurativa unica, ossia una polizza che in un unico prodotto assicuri tutti i mezzi di trasporto del singolo cittadino, dall’auto allo scooter fino al monopattino elettrico, garantendo vantaggi multipli all’assicurato” – conclude Mercurio.