Al MAD Murate Art District apre la mostra di Stefano Chiassai

La mostra di Stefano Chiassai sarà aperta a Firenze, negli spazi di MAD Murate Art District, dal 21 settembre al 5 novembre 2023

È la parola come elemento grafico il segno da cui parte “Drawing Everyday. Diario visivo di Stefano Chiassai”, mostra curata da Valentina Gensini e organizzata da MUS.E in collaborazione con ADI Toscana che verrà proposta a Firenze, negli spazi di MAD Murate Art District dal 21 settembre al 5 novembre 2023.

Il percorso espositivo presentato da MAD Murate Art District propone una selezione di disegni inediti realizzati da Chiassai tra il 2022 e il 2023, accompagnati da alcuni pezzi del biennio 2020- 2021. Dopo la mostra milanese “Stefano Chiassai. Oltre il lockdown. Disegni, tessuti, colori” – esposta presso ADI Design Museum di Milano nel 2023 -, e la mostra “Diario di un Lockdown” presentata ad Arezzo nel 2022, il progetto inedito “Drawing Everyday. Diario visivo di Stefano Chiassai” viene proposto al MAD, specificamente pensato e progettato per le sale Laura Orvieto, Ketty La Rocca e il Semiottagono del Complesso delle Murate.

Disegni, tessuti, pregiati arazzi e oggetti di design mettono in scena parole, geometrie, pattern, figure, riattivando una memoria collettiva e condivisa che racchiude i principali avvenimenti dal 2021 al 2023 attraverso un progetto site specific di materiali inediti. Una suggestiva fusione di linguaggi rispondente all’eclettica creatività di Chiassai, che concretizza in un trionfo cromatico il dialogo tra il passato storico della città di Firenze, intensamente legato alla progettazione artistica di arazzi, e l’arte contemporanea. Al centro del lavoro, la pratica quotidiana del disegno a pennarello che non ammette errori o revisioni, una disciplina sistematica ed un metodo di rielaborazione delle vicende globali, così come arrivano sulle nostre scrivanie e nelle nostre case attraverso la scrittura giornalistica dei quotidiani. Chiassai rielabora tutto con toni ironici dal sapore popolare, che traducono la percezione collettiva della storia presente.

In concomitanza con la mostra, il 5 ottobre, verranno presentati al MAD tre arazzi appositamente realizzati a partire dai disegni di Stefano Chiassai a telaio jacquard dalla pregiata manifattura Bonotto. I tre arazzi – esposti al pubblico in occasione della Florence Art Week, palinsesto di appuntamenti promosso dal Comune di Firenze e dedicato all’arte contemporanea in programma la prima settimana di ottobre – rappresentano tre diversi soggetti: la solidarietà con i drammi delle donne iraniane, rappresentate da Chiassai in manifestazione per i loro diritti, in un contrastato bianco e nero; il dramma della guerra in Ucraina, con i bombardamenti che da mesi affliggono la popolazione civile, in costante richiesta di aiuto; infine il vitalismo personale di Stefano Chiassai, che reagisce ai drammi della storia con una esplosione di energia, invitando il pubblico a non arrendersi e a mantenere uno sguardo da bambini. Gli arazzi saranno presentati il 5 ottobre alle 17.30, con un talk tenuto da Stefano Chiassai, Perla Gianni (ADI) e Luigi Bonotto (Manifattura Bonotto), dedicato al design e alla tecnica dell’arazzo,seguito dall’apertura della nuova sala espositiva. La sala resterà aperta dal 5 all’8 ottobre dalle 14.30 alle 19.30. Domenica 8 solo su prenotazione alle ore 10:00 e alle ore 11:30.