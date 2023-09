Salta il concerto “Una Nessuna Centomila – in Arena”: è polemica

Una Nessuna Centomila – in Arena posticipato al 2024: è polemica. L’evento è stato rimandato a causa dei problemi di salute di Fiorella Mannoia

Sarebbe dovuto andare in scena martedì 26 settembre all’Arena di Verona l’atteso concerto ‘Una Nessuna Centomila – in Arena‘, evento benefico per contrastare la violenza sulle donne. Anche la programmazione di Rai 2 era stata modificata per trasmettere il concerto, posticipando l’inizio della nuova stagione di Belve. E invece, ad una settimana dal live, gli organizzatori hanno annunciato ufficialmente che il concerto sarà rimandato al 2024 in data da destinarsi. Il motivo è un problema di salute di Fiorella Mannoia, madrina e direttrice artistica dell’evento.

UNA NESSUNA CENTOMILA POSTICIPATO, SCOPPIA LA POLEMICA

La scorsa settimana in occasione dei Tim Music Awards, Fiorella Mannoia si era dovuta esibire seduta, a causa di un problema alla schiena. “Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards”, ha spiegato in una nota la cantante. “Certamente per diversi giorni mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando”.

Subito dopo la dichiarazione di Fiorella Mannoia, è seguito il comunicato ufficiale che annunciava che il concerto ‘Una Nessuna Centomila – in Arena’ sarebbe stato rimandato al 2024. “I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. Sarà possibile chiedere eventuale rimborso su Ticketone e gli altri circuiti di vendita utilizzati in fase di acquisto”, si legge nella nota.

La decisione di annullare un concerto programmato da mesi ha sollevato numerose polemiche sul web. In molti, infatti, per essere presenti all’evento hanno acquistato biglietti di treni o aerei, o anche camere di hotel, non sempre rimborsabili. C’è chi ha affermato di aver speso anche fino a 400 euro, soldi che, tuttavia, non rivedrà indietro. Nonostante la solidarietà a Fiorella Mannoia, gli utenti si chiedono se non fosse il caso di proseguire ugualmente lo show, visto che sul palco sarebbero stati presenti altri artisti.

Al momento, resta confermato il posticipo del concerto ‘Una Nessuna Centomila – in Arena’.