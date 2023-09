Riccarda Zezza nelle librerie e online con “Cuore Business”

Riccarda Zezza, CEO e fondatrice di Lifeed, premiata da Fortune Italia come “Most Influential and Innovative Woman”, torna in libreria con “Cuore business. Per una nuova storia d’amore tra persone e lavoro” – dopo il successo straordinario di “MAAM, La maternità è un master” – per offrire ancora una volta una riflessione, quanto mai tempestiva, sulla ricchezza identitaria di ognuno di noi e su come influenzi il nostro lavoro.

«È in corso una crisi nella relazione tra persone e lavoro. Ne vediamo i sintomi nel fenomeno del quiet quitting, nelle numerose e impreviste dimissioni, ma anche nel basso tasso di occupazione femminile e nella mancanza di motivazione dei giovani. Che cosa è successo?

È successo che gli esseri umani sono diventati grandi e complessi, e nelle scatole delle vecchie definizioni di lavoro non ci stanno più. Ci entrano “per forza” e ci passano la vita (115.704 ore, tredici anni), ma lasciando fuori qualcosa di importante: quel talento unico che ognuno ha e che, emergendo dal profondo del cuore, farebbe del lavoro un modo di prendersi cura del mondo.

Si tratta di una crisi epocale: la crisi di un intero sistema di regole e definizioni, e non basterà la tecnologia a ripristinare la relazione tra persone e lavoro. Il cambiamento dovrà essere culturale e profondamente umano» dichiara Riccarda Zezza, autrice del libro.

“Cuore business. Per una nuova storia d’amore tra persone e lavoro”, edito da Il Sole 24 Ore è un potente manifesto per ridefinire la relazione tra vita privata e lavoro e le conseguenze su carriere, leadership, società:

«Una lettura che combina una capacità unica di portare in vita le scienze comportamentali e sociali, distillate in suggerimenti pratici, basati sui dati, per persone interessate a migliorare i loro team, le organizzazioni e il lavoro» come spiega Tomas Chamorro-Premuzic, professore di psicologia aziendale alla Columbia University e all’UCL – University College London, nella prefazione a sua firma.

Zezza, dopo il successo del long seller “MAAM, La maternità è un master” ha fondato Lifeed, la società di education technology a impatto sociale che ha innovato la formazione, facendo emergere le competenze soft dagli eventi della vita.

Dai dati dell’Osservatorio Vita Lavoro di Lifeed e dalle ricerche scientifiche in corso dal 2012 e validate a livello nazionale e internazionale, nasce la riflessione di Cuore business. Per una nuova storia d’amore tra persone e lavoro che, in quattro capitoli, affronta:

1. gli stereotipi legati ai nostri ruoli,

2. le emozioni e come essere (umani) nel lavoro ibrido,

3. le dinamiche sociali che riguardano le donne e il potere,

4. il ruolo dei leader per le aziende e la società.

Riccarda Zezza è nata a Napoli, ha due figli, gioca a pallavolo, è stata manager in grandi aziende e, nella sua seconda età adulta, ha fondato Lifeed, un’azienda che dimostra alle organizzazioni che l’umanità conviene (anche al business). Premiata da Fortune Italia come “Most Influential and Innovative Woman”, è tra le imprenditrici che stanno modificando l’innovazione di genere nel mondo secondo Ashoka e Citi Foundation. È autrice, insieme ad Andrea Vitullo, del libro MAAM – La maternità è un master (Rizzoli, 2014) e scrive regolarmente sul blog Alley Oop del Sole 24 Ore. Dopo una carriera da manager e una da imprenditrice, da grande farà l’attivista.

Lifeed

Lifeed è la società di education technology a impatto sociale che dal 2015 ha cambiato la formazione, trasformando gli eventi di vita in momenti di apprendimento. Attraverso un metodo di apprendimento proprietario, il Life Based Learning, Lifeed trasforma le transizioni di vita e le relazioni di cura in momenti di apprendimento e di sviluppo delle competenze soft, che aumentano fino al 35%.

I programmi Lifeed sono frutto di ricerche scientifiche in corso dal 2012 e validate a livello nazionale e internazionale grazie al contributo del comitato scientifico e partner accademici come l’Università Ca’ Foscari, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Kellogg School of Management. Citata da McKinsey & Company tra le 10 iniziative di reskilling più innovative e inclusive al mondo, la piattaforma digitale Lifeed viene oggi utilizzata da oltre 40 mila persone in 100 aziende.

Lifeed è inoltre la prima e unica impresa italiana tra le 16 aziende disruptive e innovative in forte crescita selezionate da Unreasonable Group per entrare nella community di Unreasonable Future, il programma internazionale creato per aiutare a co-progettare il futuro del mondo del lavoro.

Lifeed è stata fondata da Riccarda Zezza co-autrice del libro MAAM – Maternity as a Master, Fellow di Ashoka – l’ONG che seleziona i migliori innovatori sociali del mondo – membro onorario di Cesvi e membro del Weizmann Young European Network.

Nel 2018 è stata premiata da Fortune Italia come “Most Influent and Innovative Woman” e indicata da Citi Foundation tra le 40 imprenditrici che stanno modificando l’innovazione di genere nel mondo. Nel 2021 l’European EdTech Alliance cita Riccarda Zezza tra le 14 fondatrici più rilevanti di startup nel mercato EdTech europeo. È stata inoltre citata da HolonIQ tra le 144 donne a capo di Startup EdTech a livello mondiale.

