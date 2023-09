Mondiali di rugby: Italia-Uruguay in diretta Tv su Rai 2

Mondiali di Rugby, per gli Azzurri c’è la Celeste. Secondo impegno in Coppa del Mondo dell’Italia, contro l’Uruguay, in diretta Tv su Rai 2

Dopo la vittoria all’esordio mondiale contro la Namibia (52-8, seppur con qualche difficoltà di troppo nel primo tempo), l’Italia della palla ovale tornerà in campo, nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 settembre, contro l’Uruguay, in una gara che, in caso di vittoria, consentirebbe al XV azzurro di affrontare con maggiore fiducia gli ultimi due impegni del girone eliminatorio, gli iceberg Nuova Zelanda e Francia.

Contro la Celeste, per la prima volta nella storia, gli Azzurri scenderanno in campo con due coppie di fratelli: Kieran Crowley, infatti, ha scelto Paolo ed Alessandro Garbisi, entrambi esordienti, per il ruolo di secondo centro e in mediana, mentre al confermato Lorenzo Cannone, in terza linea, si aggiunge il fratello Niccolò, di ritorno in seconda.

Italia-Uruguay, in programma alle 17.45 allo Stadio di Nizza, sarò trasmessa in diretta su Rai 2, a partire dalle 17.35, con il commento di Andrea Fusco e Andrea Gritti. In studio, con Cristina Caruso, Gianluca Guidi, tecnico delle Fiamme Oro e Leonardo Ghiraldini, 107 caps in Nazionale, due scudetti in Italia con Calvisano e Treviso e uno proprio in Francia, a Tolosa.