Innovazione: ecco il percorso Future Generation di Trenitalia

Coinvolgere e innovare: ecco il percorso Future Generation di Trenitalia. Protagonisti i giovani dipendenti delle direzioni di Business e Tecnica

Coinvolgere, stimolare e promuovere lo spirito innovativo dei giovani dipendenti di Trenitalia, la società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS. È l’obiettivo di Future Generation, un percorso che ha visto come protagonisti i giovani colleghi assunti negli ultimi 3-4 anni nelle direzioni di business AV, IC, Regionale e Tecnica della società. Sono loro i protagonisti di un’iniziativa volta a promuovere e valorizzare l’innovazione con un approccio bottom-up per offrire ai partecipanti la possibilità di mettersi in gioco, uscendo dalla comfort zone del lavoro quotidiano e conquistarsi così l’occasione di crescere professionalmente e ampliare il proprio network in azienda

Circa 30 laureati per ognuna delle quattro edizioni si sono cimentati, infatti, in un percorso che li ha visti protagonisti di una vera e propria sfida a colpi di innovazione e idee. Suddivisi in squadre, i partecipanti hanno proposto progetti di innovazione di prodotto o di processo concretamente realizzabili nel breve periodo e di interesse per il business di riferimento. I progetti sono stati valutati da una giuria di qualità composta dal management di Trenitalia che ne ha valutato l’efficacia, il livello di innovazione e la fattibilità dell’idea nell’arco temporale di un anno. In palio un premio, particolare: una settimana di shadowing, ovvero di accostamento al direttore della direzione di business o tecnica di riferimento, per apprendere e conoscere da vicino il suo lavoro di responsabilità.

Quattro le edizioni tenutesi, una per ogni direzione di Trenitalia. La prima è stata quella che ha coinvolto i colleghi della Direzione Intercity. A vincere il primo premio, una shadowing week accanto al Direttore Business Intercity Domenico Scida, è stato il team ideatore del progetto “Maintenance in Time“ sull’impiego delle tecniche e strumenti della manutenzione predittiva nei processi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.

Per quel che riguarda l’edizione dedicata alla Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale, a vincere la shadowing week accanto al Direttore Maria Giaconia, è stato il team ideatore del progetto “Un balzo verso il green: azioni pratiche innovative e sostenibili per la nostra quotidianità lavorativa”. Qui i giovani partecipanti hanno avanzato delle proposte su come rendere eco-friendly i biglietti cartacei dei treni, compensando la loro creazione con una campagna di riforestazione targata Trenitalia.

Il progetto premiato per l’edizione dedicata alla Direzione Alta Velocità è stato invece quello dal titolo “Dimestichezza operativa con la realtà aumentata: simulazione virtuale basata sulla realtà aumentata per la dimestichezza operativa degli equipaggi in situazioni d’esercizio difficilmente replicabili in aula. I vincitori in questo caso si sono aggiudicati una shadowing week accanto al Direttore Business AV Pietro Diamantini. Ancora in corso, infine, l’edizione di Future Generation per i partecipanti della Direzione Tecnica, presentata a fine luglio alla presenza del Direttore Marco Caposciutti che proclamerà i suoi vincitori il prossimo 27 settembre.