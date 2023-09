Il nuovo singolo dei selflore è una fuga verso l’autodeterminazione

Intrappolati nella “Ragnatela” del destino: il nuovo singolo dei selflore disponibile in radio e in digitale è una fuga verso l’autodeterminazione

“Ragnatela” è il nuovo singolo dei selflore, la band hardcore punk si lancia in un impeto energico per strappare i fili del destino. Un viaggio in treno su uno sfondo innevato è l’occasione per tentare di uscire dal binario che rende le nostre vite una corsa predeterminata.

Fra violenza e intimità il brano è una presa di coscienza di una generazione cresciuta senza rendersene conto e senza mai scegliere consciamente la propria direzione a livello personale e lavorativo. Aprendo davvero gli occhi e vedendo un mondo “a testa in giù” la voce narrante si ritrova legata e si scuote con energia per uscire da quella condizione che poco prima le pareva sana e normale.

L’inserimento in pianta stabile della seconda chitarra di Andrea Marsilio dona un suono più shoegaze al timbro della band, una produzione sempre più curata ma allo stesso tempo più aggressiva e corposa. “Ragnatela” è un brano veloce, che non rallenta e non molla mai la presa, in cui chitarre graffianti ma allo stesso tempo robuste avvolgono l’ascoltatore in uno stretto abbraccio empatico.

Dopo la pubblicazione di alcuni brani racchiusi poi in un primo EP stampato in tape, questo singolo è il primo estratto dal loro primo album in uscita in autunno per Non Ti Seguo Records (IT), Dancing Rabbit Records (DE), Engineer Records (UK), Fireflies Fall (FR) e È un brutto posto dove vivere (IT).