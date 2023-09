“Gli sbagli che fai” è la nuova canzone di Vasco Rossi

Vasco Rossi annuncia il nuovo singolo “Gli sbagli che fai”. La canzone è stata scritta per il biopic ‘Vasco Rossi – Il Supervissuto’, in arrivo su Netflix il 27 settembre

“A un certo punto ho avuto la netta sensazione che ci volesse anche una canzone, una canzone inedita, proprio adatta per la serie”. Così Vasco Rossi annuncia l’uscita di ‘Gli sbagli che fai’, il nuovo singolo scritto appositamente per il biopic ‘Vasco Rossi – Il Supervissuto’, in arrivo su Netflix il 27 settembre.

GLI SBAGLI CHE FAI

‘Gli sbagli che fai’ uscirà il 27 settembre su tutte le piattaforme digitali in contemporanea alla docuserie. Il titolo del brano riflette la stessa esistenza di Vasco “perché io sono quello che sono… grazie a TUTTO quello che ho fatto... anche… soprattutto agli sbagli”, ha spiegato il rocker sui social. “Ne valeva la pena?”, prosegue, “SÌ!!! E rifarei tutto… tutto quello che ho fatto… in questa mia straordinaria vita spericolata e… supervissuta”.

Per quanto riguarda il brano, “c’è una frase alla fine della canzone, che secondo me è particolarmente importante, perché dice.. ‘Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile’“, spiega. Un messaggio particolarmente significativo per il rocker perché “è quello che fa un artista con il suo pubblico. Qualsiasi artista prende il suo pubblico per mano e gli racconta che niente è impossibile”.

VASCO ROSSI – IL SUPERVISSUTO

‘Vasco Rossi – Il Supervissuto’ è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni di Vasco. Un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

La serie segue rocker nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, anche regista della docuserie, ‘Vasco Rossi – Il Supervissuto’ è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff.