Francesca Romana Perrotta in radio con “Alchemica”

Francesca Romana Perrotta torna con “Alchemica”: il nuovo singolo estratto dall’album “Fuori dalle Labbra” è stato concepito durante il lockdown

“Alchemica”, nuovo singolo di Francesca Romana Perrotta estratto dall’album di recente uscita “Fuori dalle Labbra”, è una traccia concepita durante il lockdown del 2020. Il testo è una riflessione dovuta al contrasto della chiusura rispetto ad una primavera nascente, ignara e apparentemente crudele, per ricordare agli esseri umani che, come disse Dostoevskyij, “la Bellezza salverà il mondo”.

Questo tema, comune a tutti, viene affrontato da Francesca Romana con la delicatezza tipica delle sue sonorità e un descrizione pittoresca delle immagini, tipica di uno stile cantautorale sempre garbato.

Così anche il videoclip di “Alchemica” si basa sulla sensazione di desolazione causata da un’esperienza del genere.

La scelta dell’ambientazione è ricaduta su un hotel abbandonato, a Cesenatico, lasciato in uno stato di completo abbandono dagli anni 90, è risultato luogo ideale per rappresentare uno scenario quasi post atomico.

La regia è stata affidata ad Ivan Tiraferri, che crea un contrasto evidente tra un ambiente decadente e la spinta vitale di due adolescenti che, in quest’assenza di vita, incarnano una primavera che arriva nonostante tutto, inesorabile e quasi impietosa, come un profumo che implode dentro, fiorisce ugualmente come quei fiori che nascono incredibilmente anche sul cemento.

Un contrasto che si riflette anche nel gioco di chiaroscuro del videoclip, volutamente realizzato in questo gioco di luci ed ombre, in cui l’autrice Francesca Romana Perrotta appare in un non-luogo, ed è quasi una voce interiore, una presenza nascosta, mentre i 2 protagonisti esplorano questo ambiente desolato e svuotato da ogni segno di vita, quasi come a dimostrare la loro non rassegnazione al silenzio, all’assenza.

Francesca Romana Perrotta, cantautrice, musicista e compositrice, già in tour con artisti del calibro di Cristiano De André (“De André canta De André” Tour 2009) e Teresa De Sio (Tour Teatrale 2008), conosciuta su scala nazionale dal 2005, grazie al suo brano d’esordio “In genere sogno”, presentato da Fiorello su Radio RAI 2.

Vincitrice di numerosi premi, Francesca Romana Perrotta canta le donne senza voce.



Artista impegnata da sempre nel sociale, in difesa dei diritti delle donne, Francesca Romana Perrotta dedica una parte importante dei suoi concerti, oltre ad un intero spettacolo parallelo dal titolo “Francesca Romana Perrotta canta le Donne senza voce”, al tema della “Femminilità” nei suoi aspetti più reconditi, ancestrali, discussi ed ambigui che, come un filo rosso, lega tutte le sue canzoni.

Questi brani sono volti a sostenere un preciso impegno sociale nei confronti delle donne sfruttate o incomprese e delle loro storie spesso dimenticate: la canzone d’autore, come elemento di cultura e non solo come mero intrattenimento, bussa insistente alle porte della nostra coscienza.

“È una voce che suona libera da pregiudizi e stereotipi, piena di una passione assoluta e di un forte senso della dignità umana, prima ancora che femminile”

Pupi Avati

Nel 2018 è stata ospite al Festival di Sanremo, per RAI News e anche presso il Pala-Siae ed il Premio Tenco.

Ha inoltre vinto numerosi e prestigiosi premi: in tre diverse edizioni (2007, 2010 e 2016) è stata vincitrice del Festival Musicultura, nel 2009 è stata la prima donna in Itali a vincere il Premio De Andrè, nel 2010 ottiene il premio Poggio Bustone dedicato a Lucio Battisti, il Premio Civilia nel 2016 e il Premio Lauzi nel 2019.

Il quarto album, “Fuori dalle labbra”, registrato nello studio Numeri di Rimini, con la produzione artistica di Cristian Bonato ed insieme a musicisti del calibro di Tommy Graziani, Massimo Marches e Francesco Cardelli, e masterizzato da Giovanni Versari presso lo studio La Maestà di Monza, esce nel giugno 2023, edito da Curci, prodotto con ARTEN e distribuito da Sony Music Italy per Be Next Music.

Il terzo singolo estratto “La Canzone Segreta” esce il 31 marzo 2023 in collaborazione con Sorry Mom! e Be NEXT Music, seguito dall’ultimissimo “Alchemica”.