Epatite C e carcinoma epatocellulare: risposta virologica sostenuta possibile

Epatite C in pazienti con carcinoma epatocellulare: secondo i risultati di una nuova analisi, raggiungere la risposta virologica sostenuta è fattibile

Il mancato raggiungimento di una risposta virologica sostenuta e la presenza di malattia epatica cronica più avanzata sono stati associati alla mortalità nei pazienti con epatite C e carcinoma epatocellulare (HCC), secondo quanto presentato al Congresso EASL.

“È noto che il raggiungimento di una risposta virologica sostenuta (SVR) dopo il trattamento dell’epatite C riduce lo scompenso epatico e lo sviluppo di HCC con un impatto positivo sulla sopravvivenza globale”, ha evidenziato Maria Fernanda Guerra Veloz, dell’Institute of Liver Studies del King’s College di Londra.

“Tutti questi benefici nella riduzione della morbilità/mortalità epatica e nessuna mortalità correlata al fegato erano già stati descritti nell’era dell’interferone e hanno resistito da allora attraverso l’intero spettro della malattia con una terapia antivirale ad azione diretta”.

Veloz ha continuato: “Ma cosa è successo con i pazienti con cancro al fegato ed epatite C? È importante ricordare che questa popolazione non è stata inclusa negli studi clinici e quindi la maggior parte delle prove che abbiamo proviene da studi retrospettivi e osservazionali».

In uno studio di coorte retrospettivo, monocentrico, nel mondo reale, Veloz e colleghi hanno mirato a valutare la risposta virologica e la sopravvivenza globale tra 98 pazienti adulti (età media, 60 anni; 53,7% uomini) con HCC correlato all’HCV sottoposti a trattamento con DAA dal 2015 al 2020.

I ricercatori hanno stratificato i pazienti in una coorte storica di HCC (17,3%), definita come HCC diagnosticato e trattato prima del 2015 senza evidenza di recidiva attiva al momento della terapia con DAA, e una coorte di HCC attivo (82,7%) di pazienti con HCC attivo al tempo del trattamento.

Veloz ha osservato che l’84,7% dei pazienti era cirrotico con malattia epatica compensata e il 52% ha ricevuto un trattamento curativo per l’HCC.

Secondo i risultati dello studio, il tasso complessivo di SVR è stato dell’82%, con il 94% dei pazienti nella coorte storica e il 79% dei pazienti nella coorte attiva che hanno raggiunto l’SVR.

Tra i 18 pazienti che non hanno raggiunto l’SVR, l’HCC attivo (HR=5,46; 95% CI, 1,25-23,82) e il numero di noduli HCC (HR=2,19; 95% CI, 1,08-4,41) erano gli unici fattori associati al fallimento per raggiungere l’SVR, secondo l’ analisi multivariata.

Inoltre, i risultati hanno mostrato il mancato raggiungimento della SVR (HR=9,98; 95% CI, 2,16-46,01), la presenza di cirrosi Child Pugh B/C rispetto a Child Pugh A (HR=3,73; 95% CI 1,46-9,58) e la somministrazione di trattamenti non curativi (HR=3,16; 95% CI 1,19-8,44) erano significativamente associati alla mortalità.

“Il trattamento dell’epatite C nei pazienti con HCC è fattibile e può raggiungere tassi di SVR accettabili”, ha concluso Veloz. “Un terzo dei pazienti richiederà più di una terapia DAA”.

Ha aggiunto: “Nei nostri dati del mondo reale, la sopravvivenza complessiva era più alta in coloro che hanno raggiunto SVR”.

