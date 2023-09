Damiano Andriolo nelle librerie con “Il mare la sera”

La poesia di Damiano Andriolo è stata definita novecentesca, attenta ed essenziale, lavorata e musicale, con evidente interesse per la metrica

Dell’essere e morire

in mezzo al nulla

sulla mia roccia

stilla eterna musa.

Nel breve incanto

afflitto taciturno

un bianco pudore

muove l’aria stanca.

Ode alla vita sognata

solitudine grata

ai silenzi fioriti

come stelle all’occaso.

Damiano Andriolo, di professione impiegato, è nato a Brindisi nel 1959, ma ha sempre vissuto nella città di Mesagne. Pur avendo iniziato a scrivere in tarda età, le sue poesie in lingua italiana e in vernacolo, sono presenti in libri e antologie. La sua poesia è stata definita novecentesca, attenta ed essenziale, lavorata e musicale, con evidente interesse per la metrica. La sua prima silloge poetica, dal titolo “Arpeggi d’autunno”, è stata pubblicata a febbraio 2022 per Interno Libri Edizioni. Dopo più di un anno nasce “Il mare la sera”, un viaggio interiore in versi, nel quale il poeta si avventura per esplorare l’imperscrutabile mistero della vita.