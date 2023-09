Costa Crociere cerca personale in Friuli-Venezia Giulia

Riparte la selezione di nuovo personale per Costa Crociere in Friuli-Venezia Giulia. Si cercano: addetto all’accoglienza/receptionist, amministrativo e grafico

Riparte la selezione di nuovo personale per Costa Crociere in Friuli-Venezia Giulia. Questa volta i profili professionali ricercati dalla compagnia italiana per lavorare a bordo delle sue navi sono quelli di addetto all’accoglienza/receptionist, amministrativo e grafico.

I posti disponibili sono 42 in tutto, di cui 15 per il profilo di operatore dell’accoglienza/receptionist, 15 per quello di amministrativo di bordo e 12 per il profilo di grafico.

I candidati idonei saranno selezionati con il supporto dei Centri per l’impiego della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e avviati a un periodo di formazione gratuita per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione. I corsi di formazione sono un esempio tangibile dell’impegno di Costa Crociere per la crescita del territorio, sempre nell’ottica della promozione di un turismo sostenibile e del potenziamento delle località raggiunte dalla compagnia, così come delineato nel Manifesto di Costa Crociere per un turismo sostenibile, di valore e inclusivo. Al Manifesto Costa ha aderito nell’agosto 2021 anche Massimiliano Fedriga, Governatore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

I profili che supereranno le selezioni saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg. I corsi, di durata compresa tra le 408 e le 464 ore, forniranno le competenze richieste dai diversi ruoli. Parte della formazione si svolgerà presso enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia invierà ai profili idonei le proposte di assunzione, che prevedono contratti a tempo determinato CCNL marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.