Previsioni meteo 19 settembre 2023: tempo instabile al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 settembre 2023: piogge sparse sulle regioni centrali e settentrionali, nel corso della settimana in arrivo l’autunno

Dopo un weekend a due facce, con temporali e caldo africano, condizioni meteo ancora instabili sulle regioni del Nord e di parte di quelle del Centro. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli coperti e piogge sulle aree settentrionali e centrali del nostro Paese, mentre al Sud il tempo risulterà ancora stabile. Trova nuove conferme entro il prossimo weekend un affondo perturbato di natura nord atlantica verso il Mediterraneo. Questo porterebbe un peggioramento delle condizioni meteo con maltempo diffuso e soprattutto un generale crollo delle temperature su valori anche di alcuni gradi sotto le medie. Si tratterebbe quindi di un primo assaggio della stagione autunnale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 19 settembre 2023.

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con piogge sparse sul Triveneto. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli velati su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Appenninici, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge sui settori costieri settentrionali, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alta in transito ovunque. Al pomeriggio locale instabilità tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo stabile e cieli poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime in diminuzione al nord, in rialzo al centro-sud. Massime stazionarie o in lieve calo ovunque.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .