Marco Rotelli in radio e in digitale con “Ritornerei”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “RITORNEREI”, il nuovo singolo di Marco Rotelli

“Ritornerei”, il nuovo singolo di Marco Rotelli a distanza di due anni dall’ultima release, è un brano che racconta la fine di una storia fatta di futuro e progetti. In questo brano Marco affronta l’amore in modo più maturo e consapevole, un percorso di crescita rispetto all’amore adolescenziale delle canzoni precedenti.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Era da tempo che non mi sedevo al pianoforte, da quando mi sono ritirato in campagna nella mia scuderia assieme ai miei cavalli non mi era ancora capitato. Ma le situazioni della vita mi hanno portato ancora una volta ad aprirmi, a mettermi a nudo, su quei tasti bianchi e neri. E così in una notte è nata “Ritornerei”

Il videoclip di “Ritornerei”, girato da Creg Production alla Scuderia Marina Club Ippico di Ozzeno (Mi), racconta in immagini il testo della canzone, facendo assaporare all’ascoltatore tutto il patos che vuole trasmettere la canzone.

Biografia

Marco Rotellini (in arte Marco Rotelli), classe 1992, si avvicina giovanissimo alla musica e nel 2011 si diploma in tromba al Conservatorio G. Verdi di Milano. Presto si accorge che suonare non gli basta e, sperimentando qualche melodia al pianoforte, si avvicina al cantautorato. Capisce che quella è la sua vera dimensione artistica e scrive il suo primo brano in pochi giorni.

Nel 2014 grazie a Marco Sfratato, talent scout dei Modà, firma con l’etichetta New Music International. I brani arrivano poi all’attenzione di Mario Volanti (Radio Italia) che appoggia subito il progetto. Il primo singolo “Il mio domani” esce il 4 dicembre 2014 ed entra in classifica Earone tra i 20 brani più trasmessi dalle radio italiane. Successivamente pubblica i brani “Parlami cercami” con le chitarre di Stef Burns, “Vivi” presentata a Battiti Live, “Fermeremo il tempo” in duetto con la vincitrice di Amici Deborah Iurato e “Mille volte me”, che anticipano il disco “Il mio domani”, uscito il 17 gennaio 2016 e presentato con un concerto evento all’auditorium di Radio Italia.

Nel 2017 Marco costituisce la propria etichetta discografica, MR Records, pubblicando come primo brano “La musica è finita”.

Successivamente, grazie a un viaggio in Spagna, Marco conosce il cantante David Neria. Con lui inizia una nuova e importante collaborazione che lo porta a pubblicare un singolo per il mercato spagnolo.

Il 19 Ottobre 2018 esce in radio a sorpresa il nuovo singolo di Rotelli “Dinosauro” scritto dal celebre paroliere Mogol. Dopo pochi giorni, il brano entra nella top50 di Earone, fra i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Successivamente Rotelli pubblica i brani “Fossi Dio” e “Niente” quest’ultimo scritto da Luca Dirisio.

Il 19 Febbraio 2021 esce il nuovo singolo “Vorrei Volare” in duetto con la vincitrice dell’ultima edizione di The Voice of Italy, Carmen Pierri.

“Ritornerei ” è il nuovo singolo .