Les Alizés trasporterà e installerà 107 turbine eoliche

La più nuova nave gru del Gruppo Jan De Nul, Les Alizés, installa la prima delle 107 fondazioni monopalo per la costruzione di parchi eolici in Germania

La più nuova nave gru del Gruppo Jan De Nul, Les Alizés, inizia il suo primo incarico installando la prima delle 107 fondazioni monopalo per la costruzione dei parchi eolici Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3 di Ørsted in Germania. Consegnata all’inizio del 2023, Les Alizés è arrivata nell’Eemshaven olandese alla fine di giugno, dove sono stati caricati i primi monopali prima di partire per la posizione di installazione nel Mare del Nord tedesco, ha dichiarato il Gruppo nel suo comunicato stampa.

In totale, Les Alizés trasporterà e installerà 106 fondazioni monopalo per turbine eoliche e una fondazione per sottostazione offshore, inclusa la sovrastruttura associata, per i parchi eolici offshore Gode Wind 3 (253 MW) e Borkum Riffgrund 3 (913 MW) nel Mare del Nord tedesco, sviluppati dal leader danese nelle energie rinnovabili offshore, Ørsted.

Entrambi i parchi eolici utilizzeranno turbine Siemens Gamesa da 11 MW. In particolare, il Borkum Riffgrund 3 sarà situato adiacente ai parchi eolici offshore esistenti di Ørsted, Borkum Riffgrund 1 e Borkum Riffgrund 2. Gode Wind 3 sarà vicino a Gode Wind 1 e 2 di Ørsted. Una volta completati, questi parchi eolici genereranno abbastanza elettricità da alimentare circa 1,2 milioni di famiglie tedesche ogni anno.