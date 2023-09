L’Associazione degli Armatori Panamensi entra nell’ICS

L’Associazione degli Armatori Panamensi (ARPA) è divenuta membro associato della International Chamber of Shipping (ICS)

L’ICS gode già di un solido rapporto con gli attori marittimi del Panama. L’ICS ha intrattenuto una lunga relazione con l’Autorità del Canale di Panama (ACP), collaborando regolarmente con essa per comunicare la posizione di consenso dell’industria marittima globale ed assicurare che gli interessi dello shipping siano adeguatamente considerati nelle aree politiche connesse ai canali di navigazione.

Durante la COP27 dello scorso novembre, il governo del Panama si è unito all’iniziativa Clean Energy Marine Hubs. Tale iniziativa è stata formalmente lanciata il 20 luglio 2023 al 14° Clean Energy Ministerial a Goa. Co-guidata da un gruppo di amministratori delegati, questa iniziativa è un sforzo trasversale pubblico-privato volto ad accelerare la produzione, l’esportazione e l’importazione di carburanti a basse emissioni di carbonio a livello globale.

Guy Platten, Segretario Generale della International Chamber of Shipping, ha dichiarato: “Sono lieto di accogliere l’Associazione degli Armatori Panamensi come membro associato dell’ICS. Sappiamo bene che le sfide che affrontiamo sono superiori a qualsiasi singolo paese, armatore o associazione nazionale e, in quanto tali, dobbiamo collaborare per conseguire i nostri obiettivi congiunti.

L’ingresso associato dell’Associazione degli Armatori Panamensi nell’ICS ci aiuterà a costruire ulteriormente sulle solide relazioni già esistenti con l’industria marittima del Panama. Non vedo l’ora di collaborare per approfondire il nostro lavoro significativo, che spazia dalla decarbonizzazione alla digitalizzazione, dalla formazione dei marinai e molto altro.”

Jose Digeronimo, Direttore Esecutivo dell’Associazione degli Armatori Panamensi, ha affermato: “Questa rappresenta una svolta di rilievo per l’Associazione degli Armatori Panamensi nell’entrare a far parte della International Chamber of Shipping, contribuendo ad assicurare che il settore marittimo del Panama prosegua la sua crescita in maniera sostenibile. Ci aspettiamo che questa adesione consenta l’apertura di canali di comunicazione tra armatori e associazioni membri in un paese che ospita uno dei registri navali più vasti e prestigiosi al mondo, con vantaggi che si estendono a livello globale.”