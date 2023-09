Il film “Greta” di Neil Jordan stasera su Rai 4: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 in onda “Greta” di Neil Jordan. Chloë Grace Moretz e Isabelle Huppert in un thriller alla Hitchcock, ecco la trama del film

La storia di due donne di due diverse generazioni in un giallo tutto al femminile: è il film “Greta”, diretto dall’irlandese Neil Jordan, in onda martedì 19 settembre alle 21.20 su Rai 4. Jordan – del quale si ricordano film celebri come “La moglie del soldato” e “Intervista col vampiro” – ambienta la storia a New York, dove la giovane cameriera Frances, che da poco ha perso la madre, trova casualmente una borsetta sulla metropolitana.

Dai documenti risale alla proprietaria, tale Greta Hideg, solitaria vedova francese. Quando Frances le riporta la borsa scatta un’amicizia, ma Greta non è esattamente la persona che appare e Frances inconsapevole sta per precipitare in un incubo. Un film ricco di colpi di scena, un duello recitativo magistrale con protagoniste l’attrice di culto Chloë Grace Moretz e un’icona come Isabelle Huppert, strepitosa nel ruolo torbido e inquietante di una gelida stalker.