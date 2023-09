Emicrania: con rimegepant crolla l’impiego di barbiturici

L’uso di barbiturici nei pazienti con emicrania diminuisce significativamente dopo l’inizio del trattamento con rimegepant secondo nuovi studi

L’uso di barbiturici nei pazienti con emicrania diminuisce significativamente dopo l’inizio del trattamento con rimegepant, un antagonista del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) utilizzato per il trattamento e la prevenzione dell’emicrania. È quanto indicano i risultati di un’ampia analisi di dati di prescrizione di farmaci, presentata al meeting annuale dell’American Headache Society (AHS) ad Austin (Texas).

I ricercatori hanno notato un calo del 27% della quantità di butalbital dispensato e una diminuzione del 32% del numero totale di prescrizioni spedite dopo l’inizio della gravidanza. Inoltre, il 50% dei pazienti con emicrania ha interrotto l’uso di barbiturici con l’avvio della terapia con rimegepant.

«I barbiturici sono interessanti perché, al di là dell’emicrania, non sono usati molto in questo momento. Penso che questo studio dimostri come, quando alle persone venga data un’opzione migliore, la utilizzeranno» ha detto il ricercatore principale dello studio Noah L. Rosen, direttore dell’Headache Center e professore associato di neurologia e psichiatria presso la Zucker School of Medicine di Northwell Health, Great Neck, New York.

«Ci siamo presi la responsabilità di esaminare i dati sulle richieste amministrative di rimborso del mondo reale perché mostrano davvero ciò che le persone stanno effettivamente facendo. E una delle cose che questa analisi mostra è che rimegepant aiuta a ridurre l’uso di questi farmaci più vecchi, che spesso non sono benefici» ha aggiunto.

Butalbital, possibilità di abuso e rischio di dipendenza

Butalbital comporta un rischio di abuso e dipendenza fisica, ha effetti collaterali neurologici e può aumentare il rischio di mal di testa da uso eccessivo di farmaci. Le linee guida di trattamento scoraggiano l’uso di barbiturici per il trattamento acuto dell’emicrania. Nonostante questo, butalbital e le sue combinazioni sono ancora ampiamente prescritti, ha osservato Rosen.

«I barbiturici erano trattamenti molto comuni e non specifici che sono stati disponibili per molti decenni ed erano davvero uno dei pilastri del trattamento fino a quando non sono usciti farmaci più emicrania-specifici come i triptani. Ma poiché sono economici e rimangono disponibili negli Stati Uniti solamente i barbiturici a breve durata d’azione, questi vengono ancora utilizzati» ha detto Rosen.

Per esplorare l’associazione tra l’inizio della terapia di rimegepant e l’uso di barbiturici, i ricercatori hanno analizzato i dati delle richieste di prescrizione da un database longitudinale commerciale di richieste di rimborso di farmaci per un totale di 689.425 pazienti con emicrania trattati con rimegepant da settembre 2019 a novembre 2022.

In tutto, 34.486 pazienti con emicrania hanno usato butalbital nei 6 mesi precedenti l’inizio del trattamento con rimegepant. I pazienti avevano un’età compresa tra 32 e 59 anni e l’89,2% erano donne.

L’analisi dei dati delle richieste ha mostrato una diminuzione del 26,7% dei milligrammi mensili medi di butalbital dispensati (da 1.012 mg al basale a 742 mg al follow-up) e una diminuzione del 32,0% delle spedizioni totali di prescrizioni di butalbital (spedizioni medie al basale, 0,47; al follow-up, 0,32). Inoltre, il tasso di interruzione del barbiturico è stato del 49,4% dopo l’inizio del trattamento con rimegepant.

Perché è importante il significativo tasso di interruzione

I barbiturici sono ancora usati per trattare l’emicrania e altri tipi di mal di testa, ha confermato Elizabeth Loder, docente di neurologia dell’Harvard Medical School e Brigham and Women’s Hospital di Boston (Massachusetts), non coinvolta nello studio.

«Hanno sicuramente degli svantaggi ma sono poco costosi, mentre i farmaci più recenti come il rimegepant sono costosi. In ogni caso è interessante vedere che i pazienti che stavano usando farmaci contenenti butalbital nel complesso ne hanno usato meno una volta prescritto rimegepant» ha detto Loder.

Il tasso di interruzione di quasi il 50% sembra significativo e rappresenta un importante progresso nello sforzo di ridurre l’uso di farmaci contenenti butalbital, ha aggiunto.

«Non sappiamo ancora se questi cambiamenti rappresentino la scelta o la preferenza del paziente o se i prescrittori abbiano smesso di prescrivere butalbital anche se i pazienti desideravano continuare. Questo non è raro, perché molti medici cercano di evitare il butalbital» ha specificato Loder.

Lo studio dimostra l’importanza del trattamento preventivo, ha osservato Huma U. Sheikh, della NY Neurology Medicine, una clinica privata per l’emicrania a New York.

«Questo è un grande studio che dimostra come sia molto più importante portare i pazienti su un trattamento preventivo e curare effettivamente il motivo per cui stanno avendo il mal di testa, invece di dare loro solo un farmaco non specifico per trattare uno dei loro sintomi» ha detto Sheikh.

«Una volta che i pazienti ricevono un trattamento preventivo per l’emicrania, nel complesso, non hanno bisogno di tanti farmaci antidolorifici. Sappiamo che l’assunzione di molti farmaci antidolorifici nel tempo provoca vari effetti collaterali, tra cui mal di testa da uso eccessivo di farmaci. Quindi, questo evidenzia davvero l’importanza di preferire la prevenzione» ha concluso.

Fonte: American Headache Society (AHS) Annual Meeting 2023: Abstract IO-06.