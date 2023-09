Da Will Smith a Bella Thorne: chi sono i VIP preferiti per il tradimento

Da Ashley Madison la classifica delle Celebrity inclini alla non monogamia con cui si consumerebbe un tradimento: in vetta Will Smith e Bella Thorne

Siamo agli ultimi scampoli dell’estate: il ritorno alla solita routine è imminente. Ma ancora sole e caldo si fanno sentire e portano con sé la sete di gossip. Per questo, Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di relazioni non-monogame, ha voluto proporre un sondaggio ai suoi utenti su quali sono le celebrità, italiane ed internazionali, propense alla non-monogamia, con cui vorrebbero un’avventura poliamorosa.

Ma cos’è il poliamore? È un orientamento relazionale, secondo cui un soggetto accetta di provare attrazione, sia sentimentale che sessuale, nei confronti di più persone contemporaneamente. I poliamorosi concordano sul fatto che il poliamore li migliora come persone, in quanto li porta ad accettare che la monogamia non è altro che un costrutto sociale.

Nella classifica di Ashley Madison, a sorpresa, troviamo la diva italiana senza tempo Patty Pravo, che si aggiudica l’undicesimo posto tra i vip più votati dagli uomini. Non è un caso, infatti, che la famosa cantante si sia riferita più volte alla sua relazione poliamorosa con i musicisti Paul Martinez e Paul Jeffrey. Nei ricordi di Patty, amarsi in tre fu semplicemente naturale: non un atto di trasgressione ma la pura e semplice libertà dell’amore tra persone.

In testa alla classifica troviamo, invece, rispettivamente la più votata dagli uomini – Bella Thorne ex di Benjamin Mascolo (cantante italiano) e il più votato dalle donne – Will Smith entrambi statunitensi e di fama mondiale.

La classifica di Ashley Madison:

È interessante notare, poi, che gli uomini – fatta eccezione per il premio Oscar Taika Waititi – scelgano quasi esclusivamente partner del sesso opposto, mentre il cromosoma XX è più aperto alla sperimentazione con partner dello stesso sesso. In questa classifica ben 7 vip donne su 15 sono state scelte da altre donne come partner poliamorose, ad esempio Rita Ora, Shailene Woodley e Bella Thorne.

Le donne sono anche attratte da persone dichiaratamente gender fluid o comunque non binary, come nel caso degli attori Nico Tortorella e Ezra Miller. Il 38% delle donne vorrebbe, poi, una relazione con Nick Cannon e Will Smith e il 23% apprezzerebbe che anche Nico Tortorella si unisse al gruppo.

Sembra che gli uomini tendano, invece, a dare meno importanza all’età del VIP dei loro desideri, rispetto alle donne. Infatti, alcuni uomini sceglierebbero di intrattenere relazioni con donne over 60, o oltre, come nel caso di Patty Pravo. Inoltre, il 51% degli uomini intervistati vorrebbe intraprendere una relazione poliamorosa contemporaneamente con Bella Thorne e Rita Ora. Il 44%, vorrebbe addirittura una relazione a quattro, con la partecipazione anche di Shailene Woodley.

“L’assetto dei modelli di relazione di queste celebrità, in effetti, può essere considerato come lo specchio dell’evoluzione che la società tutta sta iniziando a mettere in atto. Per diverso tempo, la monogamia è stata l’unica forma di relazione contemplabile dalla collettività, ed è interessante che oggi figure pubbliche come attori e cantanti stiano sdoganando la non-monogamia, anche attraverso i social e le interviste”, commenta Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.