Cannabis light, le tipologie e i prodotti sul mercato

La chiamiamo comunemente “cannabis light” ma si tratta di una varietà piuttosto comune di cannabis che al suo interno ha una percentuale di THC inferiore allo 0,5%. Questo prodotto, che conosciamo anche con nomi come CBD o cannabis legale è commercializzata in Italia e venduta in negozi autorizzati a maggiori di 18 anni; con diverse proprietà e formati, va incontro alle singole esigenze grazie alle numerose proprietà comprovate da ricerche scientifiche.

Ma come viene venduta la cannabis light? Quali sono i formati e i prodotti a base di CBD? Come è meglio assumerla? E soprattutto come si utilizza?

I formati di CBD e i prodotti in vendita: quali sono i più comuni

Olio di CBD . Uno dei modi più comuni per assumere il CBD è sotto forma di olio. Gli oli di CBD sono estratti dalla pianta di canapa e possono essere assunti per via orale. Si possono applicare alcune gocce di olio di CBD sotto la lingua e tenerle lì per un minuto o due prima di deglutire permettendogli di essere assorbito direttamente nel flusso sanguigno attraverso i vasi sanguigni sotto la lingua. È noto per i suoi potenziali benefici per il sollievo dal dolore, l’ansia, l’insonnia e altri disturbi.

. Uno dei modi più comuni per assumere il CBD è sotto forma di olio. Gli oli di CBD sono estratti dalla pianta di canapa e possono essere assunti per via orale. Si possono applicare alcune gocce di olio di CBD sotto la lingua e tenerle lì per un minuto o due prima di deglutire permettendogli di essere assorbito direttamente nel flusso sanguigno attraverso i vasi sanguigni sotto la lingua. È noto per i suoi potenziali benefici per il sollievo dal dolore, l’ansia, l’insonnia e altri disturbi. Gocce di CBD . Si utilizzano per dosare con precisione la quantità di CBD assunta. Le gocce possono essere assunte sotto la lingua o messe in bevande o cibi; fanno parte della famiglia dell’olio di CBD che abbiamo precedentemente presentato.

. Si utilizzano per dosare con precisione la quantità di CBD assunta. Le gocce possono essere assunte sotto la lingua o messe in bevande o cibi; fanno parte della famiglia dell’olio di CBD che abbiamo precedentemente presentato. Capsule di CBD . Contengono una dose predefinita di CBD in forma di olio o polvere, incapsulato in gelatina o materiali simili. Sono facili da utilizzare, vengono ingerite con acqua ed è possibile regolare la quantità di prodotto in modo molto pratico.

. Contengono una dose predefinita di CBD in forma di olio o polvere, incapsulato in gelatina o materiali simili. Sono facili da utilizzare, vengono ingerite con acqua ed è possibile regolare la quantità di prodotto in modo molto pratico. Cosmetica a base di CBD . Include prodotti come creme, lozioni, balsami labbra, saponi e altri articoli per la cura della pelle. Possono avere benefici antirughe, idratanti e persino aiutare a trattare stati acneici, reazioni cutanee o altre problematiche dermatologiche.

. Include prodotti come creme, lozioni, balsami labbra, saponi e altri articoli per la cura della pelle. Possono avere benefici antirughe, idratanti e persino aiutare a trattare stati acneici, reazioni cutanee o altre problematiche dermatologiche. Cristalli di CBD . Sono una forma purificata di CBD, spesso al 99% di purezza o superiore; senza odore e insapore possono essere vaporizzati, aggiunti a cibi o bevande, o utilizzati per creare i propri prodotti a base di CBD.

. Sono una forma purificata di CBD, spesso al 99% di purezza o superiore; senza odore e insapore possono essere vaporizzati, aggiunti a cibi o bevande, o utilizzati per creare i propri prodotti a base di CBD. Fiori di CBD . Sono i boccioli delle piante di canapa o cannabis con bassi livelli di THC; possono essere fumati o vaporizzati, e alcuni utenti preferiscono questi prodotti per il loro potenziale effetto rilassante e i numerosi benefici che ne derivano.

. Sono i boccioli delle piante di canapa o cannabis con bassi livelli di THC; possono essere fumati o vaporizzati, e alcuni utenti preferiscono questi prodotti per il loro potenziale effetto rilassante e i numerosi benefici che ne derivano. Tinture di CBD. Sono simili agli oli di CBD ma spesso sono più concentrate; possono essere assunte sotto la lingua o aggiunte a cibi e bevande. La somministrazione sublinguale offre un’assunzione rapida, mentre mescolarla con il cibo o le bevande può comportare tempi di assorbimento più lunghi.

Come avrai capito La scelta del metodo di assunzione dipende dalle preferenze personali, dalle tue esigenze e dalla rapidità con cui desideri sperimentare gli effetti del CBD; il mercato mette a disposizioni formati differenti andando incontro alle necessità e ai bisogni di ciascun utente sempre proponendo prodotti legali per over 18 venduti in negozi autorizzati.