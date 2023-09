Assegnato a Robin Foà il premio José Carreras

Il successo personale di Foà – ma soprattutto dei pazienti che hanno potuto beneficiare di questa innovazione terapeutica – riguarda la cura della “neoplasia ematologica che era a prognosi più infausta nel passato, la leucemia linfoblastica acuta, e in particolare del sottogruppo di questo tumore, quello positivo per il cromosoma Ph+, più frequente tra gli adulti” spiega lo specialista. In pratica, oltre i 50 anni più di un caso su due di leucemia linfoblastica acuta porta questa anomalia cromosomica.

Il cromosoma Philadelphia è dovuto a una ricombinazione aberrante tra i cromosomi 9 e 22, che porta alla formazione di un gene ibrido, il BCR::ABL1, e quindi all’attivazione incontrollata della tirosin-chinasi (TKI), un enzima che favorisce la progressione tumorale. Si tratta della prima alterazione citogenetica che è stata associata a un tumore umano, la leucemia mieloide cronica. In seguito ci si è accorti che questa anomalia era anche all’origine di altri tipi di leucemie, tra cui una parte delle linfoblastiche acute, e si è compreso come contrastarla. È stato così sviluppato l’imatinib, il primo farmaco a bersaglio molecolare, che inibisce in modo specifico la tirosin-chinasi (TKI). Nel tempo l’uso di questo inibitore, e dei molti che sono seguiti, ha cambiato la storia naturale della leucemia mieloide cronica ed è stato anche esteso ai pazienti con leucemia linfoblastica acuta Ph+.

“Fummo i primi a dimostrare, in uno studio condotto dal gruppo cooperatore italiano GIMEMA iniziato nel 2000, l’efficacia di un trattamento di induzione.” Si tratta del primo passo della terapia nelle malattie oncologiche del sangue. “Quel trattamento era basato sull’uso dell’imatinib assieme al cortisone e senza chemioterapia” ricorda Foà, 74 anni, già direttore della divisione di ematologia del Policlinico Umberto I, e ora professore emerito di ematologia all’Università La Sapienza di Roma. “Per ragioni etiche scegliemmo di studiarlo prima nei pazienti anziani, a cui erano spesso offerte soltanto terapie palliative, perché non potevano essere trattati con chemioterapia e trapianto di cellule staminali. Alla luce degli ottimi risultati ottenuti sono stati poi condotti studi su numerosi protocolli di prima linea con i diversi inibitori delle tirosin-chinasi. Con piccole differenze tra i diversi studi, nei pazienti adulti di tutte le età sono state registrate remissioni complete della malattia nel 94-100 per cento dei casi, a fronte di una tossicità estremamente bassa.”