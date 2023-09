“Rido” è il nuovo singolo dei Megattera

Fuori per Le Stanze Dischi il nuovo singolo dei Megattera dal titolo “Rido”. Un pezzo che è un vero e proprio antidoto contro le emozioni negative

Fuori per Le Stanze Dischi il nuovo singolo dei Megattera dal titolo “Rido”. Dopo “Whale” e “Ginko”, il duo milanese ci accompagna in questa estate con un brano soul-funk intriso di positive vibes nato in un periodo difficile, ovvero quello del lockdown. Un pezzo che è un vero e proprio antidoto contro le emozioni negative che possono emergere nei momenti di crisi.

“Rido è stato l’antidoto al dolore e alla paura, la voglia di trovare uno spazio e un tempo alternativo in cui celebrare il fatto di sentirci vivi e di gioire per questo. Non una gioia superficiale e cieca, una gioia profonda e consapevole, ancora più preziosa perché viva nonostante tutto.”

BIO:

I Megattera sono Marianna (voce) e Maurizio (chitarra). Marianna viene da una famiglia in cui la musica è sempre stata una presenza costante. Comincia a studiare pianoforte classico da bambina e, solo dopo l’adolescenza, si avvicina al canto e ne viene folgorata. Studia con diverse insegnanti e vocal coach e si appassiona al jazz e alla bossanova. Il canto diventa per lei una modalità di espressione imprescindibile e uno strumento per conoscere se stessa. Maurizio prende in mano la chitarra da ragazzino, suonando sui vinili. Sviluppa la sua passione da autodidatta e milita in svariate formazioni rock, soul e fusion. La voglia di migliorarsi non gli manca e, appena ne ha la possibilità, prende lezioni da insegnanti che lo introducono alla chitarra jazz e al fingerpicking. I due si incontrano attorno al 2010 e scatta la scintilla. Nasce, così, una collaborazione che da vita a numerosi progetti, tra cui un duo jazz acustico che li porta a suonare in svariate situazioni in Italia e all’estero. Megattera, il loro progetto di inediti, nasce nel 2017, anno in cui Marianna scrive il primo brano, e prende corpo negli anni successivi. Fondamentale l’incontro e la collaborazione con Raffaele Rabbo Scogna, polistrumentista, arrangiatore e produttore di tutti i brani. Il primo singolo del progetto, “Whale”, vede la luce nel 2022, seguito nel 2023 da “Ginko” e “Rido”, tutti pubblicati con l’etichetta Le Stanze Dischi.