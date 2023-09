Previsioni meteo 18 settembre 2023: piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 settembre 2023:precipitazioni diffuse al Nord, ancora caldo sulle regioni centro-meridionali con l’anticiclone

Autunno non pervenuto in questo mese di settembre il quale ha visto non solo temperature ben al di sopra delle medie ma anche condizioni meteo piuttosto secche, ad eccezione di alcuni passaggi instabili al Nord. La giornata di oggi non farà eccezione poiché l’anticiclone continuerà a regalare tempo prevalentemente stabile e caldo fuori stagione al Centro e al Sud. Discorso diverso al Nord, dove non mancheranno piogge e temporali. Attenzione però perché la svolta autunnale potrebbe essere vicina: durante la terza decade del mese è atteso infatti l’arrivo di una perturbazione atlantica. Sul finire della prossima settimana questa potrebbe raggiungere l’Europa centro-occidentale e poi li Mediterraneo riuscendo a fare breccia nell’anticiclone.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio maltempo intenso in estensione a tutto il settentrione. In serata tempo instabile su tutte le regioni con fenomeni residui. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con qualche pioggia sulla Toscana. In serata cieli nuvolosi su tutti i settori con delle piogge ancora sulla Toscana. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, nuvoloso sulla Sardegna con possibili piovaschi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati o qualche velatura in transito e maggiore nuvolosità sulla Sardegna. In serata nuvolosità in aumento anche sulle altre regioni ma con tempo per lo più asciutto. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .