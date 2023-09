Pidocchi in agguato in autunno: PreAFTIR Lozione Spray per prevenirli

I pidocchi con il rientro a scuola e la ripresa delle attività sportive dei bambini fanno la loro ricomparsa: tienili alla larga con PreAFTIR Lozione Spray Protettiva

Puntuali con l’arrivo dell’autunno e favoriti dai contatti ravvicinati. Sono i pidocchi che con il rientro a scuola e la ripresa delle attività sportive dei bambini tra piscine, palestre e ludoteche… fanno la loro ricomparsa. Così negli ambienti caldi e umidi, i nostri piccoli nemici iniziano a proliferare e per loro diventa una gran festa. Meno per i genitori che si trovano a dover debellare questi ospiti indesiderati, prima che tutto degeneri e a scuola si trasformi in una vera e propria epidemia. Ma come?

PreAFTIR Lozione Spray Protettiva è un cosmetico, con olio di Neem, che aiuta a proteggere e a mantenere in buono stato i capelli, creando un ambiente sfavorevole all’insediamento dei pidocchi.

Migliora, inoltre, la pettinabilità dei capelli facilitando la rimozione meccanica delle eventuali lendini presenti.

PreAFTIR Lozione Spray asciuga rapidamente, non unge e lascia i capelli morbidi. Per ottimizzare i risultati si raccomanda di lavare i capelli 2/3 volte alla settimana con preAFTIR Olio-Shampoo

Avvertenze

Evitare il contatto con gli occhi.

Non usare in caso di ipersensibilità a qualcuno degli ingredienti.

Non risciacquare. Uso esterno. Cosmetico.

Modalità d’uso

Nebulizzare uniformemente ogni mattina sui capelli asciutti. Applicare soprattutto in corrispondenza della nuca e dietro le orecchie, avendo l’accortezza di sollevare i capelli. Non risciacquare.