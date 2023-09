Manzini e Pannofino ospiti di Caterina Balivo a “La volta buona”

Nel pomeriggio su Rai 1 al via la nuova settimana de “La volta buona”. Francesca Manzini e Francesco Pannofino tra gli ospiti di Caterina Balivo

Lunedì 18 settembre si apre la seconda settimana de La Volta Buona, il nuovo programma di Caterina Balivo, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai 1, dalle 14.00 alle 16.00. Un talk leggero, che accompagna i telespettatori alla scoperta di alcuni tra i momenti più belli della vita degli ospiti che di volta in volta passano in studio, senza tralasciare il collegamento costante con i temi di attualità.

Ad aprire la settimana, lunedì 18 settembre, Francesca Manzini, con le sue iconiche imitazioni: e poi, martedì 19 settembre, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Francesco De Carlo ed Eleonora Giorgi. Mercoledì 20 settembre sarà il turno di Micaela Ramazzotti e Nicola Pietrangeli, che ha appena festeggiato il 90esimo compleanno, mentre giovedì 21 settembre arriverà nello studio de “La Volta Buona” Francesco Pannofino.

Non mancherà poi lo spazio dedicato al pubblico da casa, che come sempre, potrà prenotarsi per giocare in diretta e provare a vincere il montepremi in palio. E ancora, le storie di ospiti vip e gente comune che, puntata dopo puntata, si alterneranno in studio.

Infine, anche questa settimana grande attenzione sarà data alla fiction e al cinema: continuano le ospitate dal cast dell’amatissima soap del pomeriggio di Rai 1 “Il Paradiso delle Signore”, con ospiti Pietro Genuardi, Pietro Masotti, Filippo Scarafia ed Emanuel Caserio