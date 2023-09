Litotripsia intravascolare Shockwave efficace per elettrocateteri calcificati

Elettrocateteri del pacemaker calcificati più facili da rimuovere dopo il pretrattamento con il sistema di litotripsia intravascolare Shockwave

Gli elettrocateteri del pacemaker e del defibrillatore racchiusi in calcificazioni dense possono essere più facili da rimuovere dopo il pretrattamento con il sistema di litotripsia intravascolare Shockwave (Shockwave Medical). Lo suggeriscono i risultati preliminari di un singolo centro riportati online su “JACC: Clinical Electrophysiology”.

Con un investimento temporale iniziale di circa 15 minuti, l’approccio ha risparmiato in media 26 minuti durante l’estrazione attiva dell’elettrocatetere rispetto alle tecniche di rimozione convenzionali, scrivono gli autori, Christopher Latanich e John Anderson, entrambi dell’Heart and Vascular Institute, Essentia Health, Duluth (Minnesota).

Le calcificazioni dense si trovano comunemente sui cavi che sono stati nel corpo per molti anni e rendono l’estrazione più impegnativa e più rischiosa; in genere sono affrontati con utensili da taglio meccanici su guaine laser.

Tecnologia nata per trattare i calcoli renali

Ma ora, alcuni medici stanno esplorando l’uso del sistema Shockwave, che utilizza onde d’urto soniche focali per rompere il tessuto calcificato. La tecnologia è stata sviluppata per trattare i calcoli renali ed è stata valutata negli ultimi anni per il trattamento della malattia arteriosa periferica e coronarica.

Gli sperimentatori affermano che questa esperienza iniziale nell’impostazione dell’estrazione del filo suggerisce il potenziale per una riduzione «drammatica» del tempo trascorso a rimuovere attivamente i cavi e una variabilità nella procedura «profondamente minore», sebbene riconoscano la natura preliminare dei risultati.

Prima di iniziare a utilizzare la litotripsia intravascolare, avrebbero potuto essere necessarie fino a 6 ore per estrarre tutti i cavi durante una procedura di estrazione, sottolineano Latanich e Anderson. Il tempo più lungo dopo il pretrattamento con il sistema Shockwave è stato invece di circa 50 minuti.

Quando le aree di calcificazione vengono raggiunte con utensili da taglio o guaine laser dopo il pretrattamento, affermano, «sembra che, invece di colpire una roccia reale, di entrare nella sabbia, dove si può sentire dove il cavo si trova. Ora però il problema viene risolto molto facilmente. È stato un enorme cambiamento».

Significativo risparmio di tempo rispetto alla procedura convenzionale

Lo studio ha incluso 65 pazienti sottoposti a estrazione di catetere calcificato presso Essentia Health tra ottobre 2019 e aprile 2023 (dopo l’esclusione di pazienti i cui cavi erano liberamente mobili e potevano essere rimossi senza strumenti di estrazione).

Di questi 65 pazienti, 14 (con 30 derivazioni) sono stati sottoposti a pretrattamento con il sistema di litotripsia intravascolare Shockwave; I restanti 51 pazienti (con 126 derivazioni) sono stati sottoposti a estrazione convenzionale.

Le caratteristiche del paziente e procedurali erano simili nei gruppi convenzionali e litotripsia, senza differenze significative nell’età mediana del paziente (67 vs 70), nella percentuale di donne (26% vs 21%) e nel tempo mediano di permanenza del cavo (10,8 vs 11,1 anni). Il numero mediano di tentativi di estrazione del cavo era di due in ciascun gruppo.

Il tempo medio impiegato per estrarre attivamente i fili – definito come il tempo che intercorre tra il momento in cui tutti i cavi del dispositivo sono stati preparati e il primo utensile da taglio è stato posto sopra il primo cavo target al momento in cui è stato rimosso l’ultimo elettrocatetere target – è stato significativamente più breve dopo il pretrattamento Shockwave.

Il tempo mediano di estrazione è stato di 15 minuti dopo il pretrattamento e di 28 minuti con la rimozione convenzionale (P = 0,007). Inoltre, dopo l’uso della litotripsia intravascolare vi è stata anche una variabilità significativamente inferiore nel tempo richiesto per l’estrazione (P = 0,022).

Sebbene non vi fosse alcuna differenza significativa nel numero mediano di strumenti richiesti per l’estrazione (2,0 nel gruppo convenzionale e 1,5 nel gruppo Shockwave; P = 0,284), «la maggior parte delle procedure successive sono state completate con un singolo utensile da taglio, mentre le procedure precedenti sono state tipicamente eseguite utilizzando una serie di utensili da taglio per aiutare la mobilitazione dell’elettrocatetere» riferiscono Latanich e Anderson.

I tassi di successo procedurale e clinico non erano differenti tra i due gruppi. In termini di sicurezza, ci sono state due complicazioni principali durante l’estrazione convenzionale (una lacerazione vascolare e un versamento pericardico che ha richiesto un intervento) e una dopo il pretrattamento con il sistema ad onde d’urto (una lacerazione vascolare).

Interrogativi a cui rispondere

Sono necessari ulteriori studi, tra cui uno studio prospettico randomizzato controllato pianificato, per esplorare ulteriormente la sicurezza del pretrattamento con litotripsia, scrivono Latanich e Anderson.

Non è noto, infatti, se la tecnica possa essere utilizzata in presenza di stenosi strette o gravi, se la litotripsia stia aumentando l’embolizzazione dei detriti e se le onde di pressione influenzino le prestazioni elettriche dei cavi che rimangono nel corpo, precisano. «Non abbiamo ancora visto alcun segno di danni o anomalie a lungo termine, ma questa è sicuramente una domanda per il futuro».

Inoltre, non è chiaro quali possano essere le implicazioni sui costi. Uno strumento di taglio meccanico costa tra $ 3.000 e $ 4.000, mentre il sistema Shockwave arriva a circa $ 3.500. In sostanza, rilevano Latanich e Anderson, se l’uso della litotripsia intravascolare elimina la necessità di un solo utensile da taglio, si ripagherà da solo. «I risparmi sui costi sono potenzialmente piuttosto sostanziali, ma siamo abbastanza lontani dall’essere in grado di dimostrarlo».

Queste domande devono essere risolte prima di fare qualsiasi raccomandazione per un uso diffuso di questa tecnica, indicano gli autori. Ma «quando ora eseguiamo le nostre estrazioni, queste sembrano eliminare cavi che hanno 1 anno anche se ne hanno 20» aggiungono. «Troviamo questo molto incoraggiante».

Fonte:

Latanich CA, Anderson JA. Shockwave Intravascular Lithotripsy Facilitated Transvenous Lead Extraction. JACC Clin Electrophysiol. 2023 May 18. doi: 10.1016/j.jacep.2023.05.007. [Epub ahead of print] leggi