Il video dell’uomo che corre nudo in strada a Roma è virale

Roma, un uomo nudo fugge in strada inseguito da una donna: il video è virale. L’ipotesi più gettonata è quella di un tradimento scoperto

Hanno fatto il giro del web le immagini di un uomo nudo e scalzo in fuga per le strade di Roma. A coprire le sue grazie solo un asciugamano bianco, che durante la corsa scivola via, lasciando in bella vista il suo fondoschiena. Il protagonista del video è inseguito da una donna, alla quale riserva epiteti sgradevoli mentre scappa.

L’episodio è accaduto in via Principe Eugenio, nelle vicinanze di piazza Vittorio Emanuele II. Il video termina con le immagini della donna che raggiunge il fuggitivo, lasciando però in sospeso l’epilogo di questo drama virale o le motivazioni della fuga. L’ipotesi più gettonata è quella di un tradimento scoperto.