Forte scossa di terremoto fa tremare Firenze: epicentro a Marradi

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 vicino a Firenze, con epicentro a Marradi: in centinaia in strada. Stop ai treni, scuole chiuse

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita stamani, attorno alle 5.10, a Firenze. L’epicentro, di magnitudo 4,8, è stato individuato a 3,8 chilometri a sud ovest di Marradi ma la scossa è stata ben percepita nel capoluogo, in molte altre località toscane ma anche dell’Emilia-Romagna, come Imola (Bologna) e Faenza (Ravenna). Molto spavento fra la popolazione: centinaia di persone sono scese in strada, ma non ci sarebbero danni a persone o edifici. “Al momento non risultano situazioni di particolare criticità- spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social- continueranno i controlli agli edifici e strutture”. La Protezione civile della città metropolitana di Firenze, che sta monitorando la situazione, conferma di non aver ricevuto al momento segnalazioni di lesioni. Ad ogni modo, in via precauzionale il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ha disposto la chiusura della scuola.

RITARDI E CANCELLAZIONI SULLA RETE FERROVIARIA

Molta paura e apprensione in provincia di Firenze, spiega la Dire (www.dire.it), a seguito della scossa di terremoto registrata stamani con epicentro a Marradi, a circa 42 chilometri dal capoluogo toscano. Pur non essendo stati riscontrati danni, sono arrivate ben 300 chiamate al numero unico di emergenza, il 112, per richiesta di informazioni, come riferisce il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sui social annuncia ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviarie per verifiche di stabilità. In particolare due linee ferroviarie sono state interrotte: la tratta da Pontassieve a Borgo San Lorenzo e fra Firenze e Vaglia in direzione Faenza. Inoltre la linea dell’alta velocità è stata deviata sulla vecchia direttissima che transita da Prato.