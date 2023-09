Febbre del Nilo: i casi in Italia sono arrivati a quota 237

Fino a oggi è stata riscontrata la circolazione del virus che porta la Febbre del Nilo in 49 Province di 9 Regioni diverse per un totale di 237 casi in Italia e 13 morti

Da maggio 2023, inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia 237 casi di infezione da virus del West Nile nell’uomo, rispetto ai 205 del precedente bollettino. Lo fa sapere l’Iss, che sul proprio sito web ha aggiornato i dati al 13 settembre.

In tutto sono stati notificati 13 decessi, di cui 5 in Piemonte, 6 in Lombardia e 2 in Emilia-Romagna. Dei 237 casi identificati, 138 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (24 Piemonte, 41 Lombardia, 17 Veneto, 1 Liguria, 47 Emilia Romagna, 3 Puglia, 1 Sicilia, 3 Sardegna), 58 casi sono stati identificati in donatori di sangue. Il primo caso è stato segnalato a luglio dall’Emilia-Romagna in provincia di Parma. Fino a oggi è stata riscontrata la circolazione in 49 Province di diverse 9 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna.