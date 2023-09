“Diventare” di Francesco Lettieri è anche un cortometraggio

Il nuovo singolo “Diventare” di Francesco Lettieri si trasforma in un breve cortometraggio, disponibile sulle piattaforme digitali

Emmakappa/Musa Factory presentano il videoclip di Diventare, nuovo singolo di Francesco Lettieri disponibile nelle piattaforme digitali (distribuito da Believe) e in radio. Con questo video scritto e diretto da Frè, il brano si trasforma in un breve cortometraggio: viene messo in scena in maniera semplice ed efficace un processo di morphing non convenzionale. Il concetto di trasformazione, punto focale del brano, è un processo ciclico di cambiamento che si verifica nel tempo. Si basa sulla nascita di qualcosa di nuovo che sostituisce qualcosa di vecchio. Ad esempio, un bambino diventa un ragazzo che poi diventa un adulto. In altre parole, per crescere e diventare qualcosa di nuovo, dobbiamo lasciare indietro il passato e accettare il cambiamento come parte naturale del ciclo della vita.

Il video parte con un primo piano del protagonista ad occhi chiusi che poi si risveglia e si alza, dando il via a un cammino, quasi una missione, mentre va alla ricerca di una serie di oggetti in apparenza strani e inusuali, una serie di ingredienti, di pezzi di un puzzle il cui significato sarà svelato solo alla fine. Quando infatti ha raccolto tutto ciò che gli serve, si scopre che quello che sta costruendo non è altro che sé stesso: torna il primo piano su di lui seduto, ad occhi chiusi, e l’ultima inquadratura si rivela essere la prima, dando il via a un nuovo, eterno, ciclo di trasformazione.

Il brano segna il ritorno del cantautore napoletano a distanza di più di un anno dalla sua ultima uscita e dalla vittoria del premio Music For Change, di Musicultura e del Premio Bertoli. Le sonorità di Lettieri sono da sempre a metà tra il pop e il cantautorato: l’anima e il motivo scatenante di ogni brano è il pianoforte. In questa nuova produzione, affidata al producer Joe Santelli, viene contaminato dall’elettronica e da elementi ritmici che anziché diventare mero accompagnamento danno al brano un piglio attuale e presente. La sezione ritmica è affidata alla batteria di Massimo Palermo e al basso di Stefano Amato di Brunori Sas. “Diventare nasce come una sorta di auto-terapia e affronta il concetto della coscienza di sé. Attraverso trasformazione, evoluzione e cambiamento trova la sua massima espressione” – Francesco Lettieri.

CREDITS

Testo e Musica di Francesco Lettieri

Co-autori/compositori: Joe Santelli

Produzione Artistica di Joe Santelli per Emmekappa/Musa Factory

Registrato e Mixato da Joe Santelli c/o Officine 33 Giri – Cosenza

Arrangiamenti: Francesco Lettieri e Joe Santelli

Francesco Lettieri: Pianoforte, Synth e Voce

Joe Santelli: Programming, Chitarra Acustica e Back Voice

Stefano Amato: Basso Elettrico

Massimo Palermo: Batteria

Kristel Pisani Massamormile: Back Voice

Foto: Kristel Pisani Massamormile

Videoclip scritto e diretto da Frè

CHI È FRANCESCO LETTIERI?

“Sono il primo di 7 figli, e questa cosa è inevitabilmente finita nella mia musica, l’ha colorata, l’ha arricchita di forti contrasti, di tenerezza, di colori, di giochi giocati con grande serietà. A 8 anni ho letto il mio primo romanzo, divorandolo, e ho risolto subito il problema che si pone ogni bambino: cosa voglio fare da grande? Voglio far provare agli altri quello che mi ha fatto sentire questo libro, voglio emozionarmi ed emozionare, voglio comunicare”.

Francesco Lettieri è un pianista e cantautore napoletano.

Nel 2018 esordisce con il suo album “l’alieno al cinema”, prodotto dalla Polosud Records, e da allora partecipa a numerosi premi nazionali. Nel 2019 è vincitore assoluto di Musicultura, dove vince anche il premio AFI e dove gli viene consegnato il sigillo della città di Macerata in qualità di vincitore più votato nella storia di Musicultura.

Nello stesso anno vince il premio Warner Chappell come miglior autore al premio Bindi e il primo premio al premio Pierangelo Bertoli. Nel 2020 è selezionato tra i 60 semifinalisti di Sanremo giovani, nel 2021 vince il premio Music For Change nell’ambito di Musica contro le mafie, dove vince anche la menzione speciale del Club Tenco e il premio Stream.