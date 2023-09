Attenzione a colesterolo e trigliceridi per il rischio demenza

Variazioni dei livelli di colesterolo e trigliceridi negli over 60 legati a maggior rischio di demenza. Ricadute in prevenzione

Le fluttuazioni dei livelli di colesterolo totale e trigliceridi nelle persone di età pari o superiore a 60 anni sono legate a un rischio più elevato di demenza incidente, inclusa la malattia di Alzheimer, ha dimostrato uno studio longitudinale i cui risultati sono stati pubblicati online su “Neurology”.

Nel corso di un follow-up mediano di 12,9 anni, i partecipanti al quintile più alto di variabilità del colesterolo totale rispetto al quintile più basso avevano un aumento del 19% del rischio di Alzheimer incidente o demenze correlate (HR 1,19, IC 95% 1,04-1,36, P = 0,011), riferiscono Suzette Bielinski, della Mayo Clinic di Rochester (Minnesota), e coautori.

I pazienti nel quintile più alto di variabilità dei trigliceridi avevano un rischio aumentato del 23% rispetto a quelli nel quintile più basso (HR 1,23, IC 95% 1,08-1,41, P = 0,002), scrivono i ricercatori.

Il razionale dello studio

«Gli screening di routine per i livelli di colesterolo e trigliceridi sono comunemente fatti come parte delle cure mediche standard» afferma Bielinski. «Le fluttuazioni di questi risultati nel tempo potrebbero aiutarci a identificare chi è a maggior rischio di demenza, a capire i meccanismi dello sviluppo della demenza e, infine, determinare se la diminuzione di queste fluttuazioni possa svolgere un ruolo nel ridurre il rischio di demenza».

I fattori di rischio vascolare, tra cui l’iperlipidemia, sono stati collegati alla demenza, ma la maggior parte degli studi li ha misurati in modo puntuale, in un singolo momento, osservano Bielinski e colleghi. La ricerca sulla variazione del colesterolo nel tempo non ha valutato le relazioni tra demenza e fluttuazioni del colesterolo lipoproteico ad alta densità (HDL-C), del colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL-C) e dei trigliceridi, aggiungono.

I metodi e la popolazione

I ricercatori hanno studiato 11.571 partecipanti al Rochester Epidemiology Project (REP), un sistema di cartelle cliniche che collega i ricercatori con i dati dei fornitori di cura della comunità che si prendono cura dei residenti del Minnesota meridionale e del Wisconsin occidentale.

I partecipanti avevano 60 anni e più, non avevano una precedente diagnosi di Alzheimer o demenza alla data indice del 1° gennaio 2006 e avevano tre o più misurazioni lipidiche tra cui colesterolo totale, trigliceridi, LDL-C o HDL-C nei 5 anni prima della data indice.

I valori lipidici più recenti prima del gennaio 2006 sono stati considerati misurazioni di base. La variazione lipidica è stata definita come qualsiasi cambiamento nei livelli lipidici nel tempo, indipendentemente dalla direzione, ed è stata misurata utilizzando la variabilità indipendente dalla media.

Le diagnosi di Alzheimer e demenza sono state determinate sulla base dei codici ICD. I ricercatori non hanno differenziato per tipo di demenza e hanno incluso tutte le demenze sotto il Definizione CMS di malattia di Alzheimer e di demenza correlata alla malattia di Alzheimer.

La popolazione dello studio è stata seguita dal basale alla demenza incidente, alla morte o al 31 dicembre 2018. L’età media era di 71 anni, il 54% erano donne e il 96% erano caucasici.

Le storie dei partecipanti includevano ictus (13%), infarto miocardico (7%), diabete (35%) o cancro (22%). La metà dei partecipanti era in trattamento ipolipemizzante al basale. I risultati sono stati aggiustati per sesso, etnia, istruzione e trattamenti ipolipemizzanti.

Durante il periodo di follow-up, un totale di 2.473 (21%) individui hanno avuto una diagnosi di demenza. Non è stata osservata alcuna relazione tra le variazioni di LDL-C e HDL-C e il rischio di demenza.

Necessari studi confermativi

Non è chiaro perché o come i livelli fluttuanti di colesterolo totale e trigliceridi fossero correlati al rischio di demenza, ha osservato Bielinski. I cambiamenti nel BMI, che possono verificarsi con lo sviluppo della demenza, possono essere un fattore. È possibile che le variazioni in alcuni livelli lipidici siano biomarcatori, non fattori di rischio, per la demenza, osservano i ricercatori.

«Sono necessari ulteriori studi che esaminino i cambiamenti nel tempo di questa relazione al fine di confermare i nostri risultati e potenzialmente prendere in considerazione strategie preventive» affermano Bielinski e coautori.

Lo studio aveva diverse limitazioni, riconoscono i ricercatori. Le persone incluse nello studio avevano più comorbilità rispetto ad altre. I sottotipi di demenza non erano noti e i codici ICD potrebbero aver sottodiagnosticato la demenza incidente. Inoltre, la coorte era prevalentemente caucasica e i risultati potrebbero non essere rappresentativi di altre popolazioni.

Fonte:

Moser ED, Manemann SM, Larson NB, et al. Association Between Fluctuations in Blood Lipid Levels Over Time With Incident Alzheimer Disease and Alzheimer Disease Related Dementias. Neurology, 2023 Jul 5. doi: 10.1212/WNL.0000000000207595. [Epub ahead of print] leggi