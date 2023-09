A “Elisir” su Rai 3 si parla di colesterolo e vertigini

Colesterolo e vertigini al centro del programma “Elisir” in onda stamani su Rai 3. Medicina di genere e proprietà dei fichi gli altri temi della puntata

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 18 settembre alle 10.30 su Rai 3, si occuperà di colesterolo: quali sono i valori da non superare e come intervenire se sono troppo alti? Risponderà in studio il professor Claudio Ferri, Ordinario in Medicina interna presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

A seguire si parlerà di quella spiacevole sensazione di spaesamento e instabilità causata dalle vertigini: come capirne le cause e come intervenire per ritrovare l’equilibrio? A rispondere sarà il professor Corrado Borsi, responsabile di Otorinolaringoiatria all’Istituto Auxologico di Milano.

Nello spazio dedicato allo stile di vita, protagonisti saranno i fichi e tutte le loro preziose proprietà nutrizionali. Ad illustrarle sarà la professoressa Laura Rossi, Dirigente di Ricerca del CREA Alimenti e Nutrizione di Roma. Si farà inoltre chiarezza sulla medicina di genere, una scienza giovane, nata soltanto nel 1991. Perché per curare donne e uomini occorre usare un approccio diverso? Lo spiegherà la professoressa Annamaria Moretti, presidente della Società Internazionale di Medicina di Genere.