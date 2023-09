Stoltenberg e Calenda ospiti a “In mezz’ora” su Rai 3

Il Segretario generale della Nato Stoltenberg ospite a “In mezz’ora” in onda su Rai 3. Con Carlo Calenda si parlerà invece dell’attualità della politica italiana

Attualità italiana e internazionale, con ospiti e testimonianze da tutto il mondo, nella puntata di “In mezz’ora”, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni, in onda domenica 17 settembre alle 14.30 su Rai3.

Monica Maggioni discuterà della situazione economica e politica con Carlo Calenda, segretario di Azione, e analizzerà le cause della crisi migratoria in corso con l’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti, anche attraverso le testimonianze raccolte in queste ore a Lampedusa.

Ospiti della puntata inoltre il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, che in un colloquio con la conduttrice farà il punto sulla guerra in Ucraina e sulle principali sfide dell’Alleanza Atlantica, e la giornalista e scrittrice canadese Naomi Klein che, dopo aver anticipato con i suoi best seller i più importanti cambiamenti politici e culturali degli ultimi anni, ora torna in libreria in tutto il mondo con il suo ultimo libro “Doppio. Il mio viaggio nel Mondo Specchio”, una riflessione visionaria su identità, finzione e intelligenza artificiale, che invita ad attraversare lo specchio dei nostri schermi per vedere meglio il mondo di oggi e quello di domani.