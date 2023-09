“Servi”, il nuovo singolo di Drimer, parla dei falsi re

“Servi”, il nuovo singolo di Drimer, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe

“Servi”, il nuovo singolo di Drimer, è disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://bfan.link/servi). Il brano esce per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe e arriva a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del mixtape “Scrivo Ancora 2”.

Drimer nel testo affronta tematiche non più riferite alla sua sfera personale, come nella maggioranza dei versi di “Scrivo ancora 2”, e così dimostra di aver effettuato un’ulteriore crescita e di aver maturato una sicurezza tale da permettersi di esporsi sempre di più. “Servi”, infatti, come racconta l’artista “parla di tutte quelle figure, artistiche in primis, che con il loro atteggiamento si elevano costantemente a re, risultando in realtà, nella maggior parte dei casi, i primi a servire coloro che, davvero invece, stanno più in alto. Ogni falsità, ogni ipocrisia, ogni glorificazione della criminalità finisce infatti per tenere ancora più al suolo i fan e gli ascoltatori, rendendo così paradossalmente più semplice il gioco di coloro che non vogliono vedere alcun cambiamento. Ecco, quindi, che i re diventano improvvisamente servi, mentre in questo rovesciamento dei ruoli sono i servi a venire incoraggiati alla lotta, spingendoli così a diventare, loro davvero, i re che ci servono”.

La produzione musicale è di Ric de Large, collaboratore di lunga data di Drimer, e pur rifacendosi all’hip hop classico, si distingue per la freschezza sonora e la struttura contemporanea.

DRIMER (1995), nome d’arte di Francesco Marchetti, è originario di Cles (Trento) e dal 2018 vive a Milano. Si avvicina al rap con il freestyle, specialità in cui eccelle e grazie a cui si fa notare fin dai tempi delle scuole superiori e grazie a numerose partecipazioni e vittorie nei principali contest nazionali (Mic Tyson, Tritolo, Tecniche Perfette). Il suo album d’esordio, “Inception” è del 2016 ma, prima e dopo, pubblica vari mixtape ed è uno dei protagonista dell’album di FEA, collettivo che riunisce i migliori freestyler d’Italia. Nel secondo album, “La prova vivente” (2019), figurano tra gli ospiti Nerone, Egreen e Mattak, mentre nel terzo, “Crashtest” (2012), spicca Clementino. A febbraio 2023 Drimer pubblica il mixtape “Scrivo Ancora 2”, anticipato da tre singoli: il disco, senza ospiti, racconta la scelta di puntare tutto sulla musica…