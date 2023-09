Obesità: chirurgia bariatrica riduce peso ed emoglobina glicata

Obesità e diabete di tipo 2: con il ricorso alla chirurgia bariatrica riduzione a lungo termine di peso ed emoglobina glicata

Gli adulti con obesità e diabete di tipo 2 sottoposti a chirurgia bariatrica o metabolica dopo 7 e 12 anni di follow-up ottengono livelli di emoglobina glicata inferiori e una maggiore perdita di peso rispetto a quelli gestiti con terapia medica/intervento sullo stile di vita, secondo i dati presentati al congresso 2023 dell’American Diabetes Association (ADA).

Nello studio ARMMS-T2D, circa il 50% degli adulti sottoposti a chirurgia bariatrica ha raggiunto la remissione del diabete a 1 anno, il 18,2% soddisfaceva ancora i criteri per la remissione a 7 anni e il 12,7% a 12 anni. Inoltre i pazienti nel gruppo chirurgico hanno mantenuto una riduzione del 19,3% del peso corporeo 12 anni dopo l’intervento.

«I nostri risultati mostrano una perdita di peso sostenuta a lungo termine per i pazienti chirurgici con obesità e diabete di tipo 2» ha detto Anita Courcoulas, professore di chirurgia presso l’Università di Pittsburgh. «Come anche una migliore remissione del diabete rispetto al trattamento farmacologico».

Chirurgia bariatrica vs intervento medico/stile di vita

Nello studio a lungo termine ARMMS-T2D (Alliance of Randomized Trials of Medicine vs. Metabolic Surgery in Type 2 Diabetes) i ricercatori hanno raccolto i dati di quattro studi longitudinali controllati randomizzati progettati per valutare l’efficacia, la durata e la sicurezza a lungo termine della chirurgia bariatrica rispetto alla terapia medica/intervento sullo stile di vita.

Sono stati coinvolti 262 adulti di età compresa tra 20 e 65 anni con diabete di tipo 2 e un BMI compreso tra 27 e 45 kg/m2 che avevano completato uno dei quattro studi precedenti ed erano idonei per il follow-up a lungo termine. La coorte comprendeva 166 adulti sottoposti a chirurgia bariatrica e 96 soggetti assegnati in modo casuale a ricevere una terapia medica/intervento sullo stile di vita.

I partecipanti sono stati sottoposti a visite annuali nelle quali sono stati misurati il BMI e la circonferenza della vita, sono stati effettuati esami del sangue e delle urine e sono stati valutati l’uso di farmaci, le complicanze del diabete, gli eventi renali e gli eventi cardiovascolari. I pazienti hanno completato un questionario sulla qualità della vita. L’endpoint primario era la differenza dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c) tra i gruppi dal basale a 7 anni. Gli endpoint secondari includevano la variazione della HbA1c, la percentuale di soggetti che raggiungevano la remissione del diabete e le differenze di peso, BMI, lipidi, pressione sanguigna e dell’uso di farmaci. Gli eventi avversi sono stati raccolti per un massimo di 15 anni.

Con la chirurgia HbA1c inferiore e perdita di peso a lungo termine

Nell’analisi intention-to-treat gli adulti sottoposti a chirurgia bariatrica avevano una HbA1c del 7,2% rispetto a all’8,2% con il trattamento medico/stile di vita a 7 anni (P<0,001). A 12 anni le percentuali erano rispettivamente del 7,3% e dell’8% (P<0,001).

A 1 anno dall’intervento, circa il 50% del gruppo chirurgico ha avuto una remissione del diabete, che si è confermata a 7 anni nel 18,2% dei pazienti rispetto al 6,2% del gruppo di trattamento medico/stile di vita (P=0,02). A 12 anni la remissione del diabete è stata osservata rispettivamente nel 12,7% e nello 0% (P<0,001).

A 7 anni, il 54% del gruppo chirurgico aveva livelli di HbA1c inferiore al 7% rispetto al 27% del gruppo intervento medico/stile di vita e, rispettivamente, avevano una HbA1c non superiore al 6,5% il 38% e il 17% dei partecipanti.

Anche la perdita di peso era diversa tra i gruppi, con gli adulti sottoposti a chirurgia bariatrica che mantenevano una perdita di peso del 19,3% a 7 anni rispetto all’8,3% con intervento medico/stile di vita (P<0,001). A 12 anni le percentuali erano rispettivamente del 19,3% e del 10,8% (P<0,001).

La percentuale di pazienti che hanno raggiunto un BMI inferiore a 25 è stata del 14,4% nel gruppo chirurgico e del 2,7% nel gruppo di trattamento medico/stile di vita a 7 anni, mentre a 12 anni le percentuali erano rispettivamente del 15,3% e dello 0%.

Non sono state osservate differenze tra i gruppi per la pressione sanguigna o il colesterolo LDL. Il gruppo chirurgico aveva livelli di colesterolo HDL più elevati e livelli di trigliceridi più bassi rispetto al gruppo di trattamento medico/stile di vita.

Nel gruppo sottoposto a chirurgia bariatrica si sono verificati 20 casi di anemia rispetto a 3 nel gruppo di trattamento medico/stile di vita e 23 casi di fratture rispetto a 5, oltre che un maggior numero di segnalazioni di eventi avversi gastrointestinali.

«Il processo decisionale per la cura del paziente con diabete di tipo 2 e obesità deve essere personalizzato e bilanciare rischi e benefici» ha osservato Courcoulas. «I medici dovrebbero considerare la chirurgia metabolica come un’opzione per migliorare gli esiti correlati al diabete, anche per le persone con obesità di classe 1 con un BMI inferiore a 35».

Sono necessari più studi controllati e randomizzati

Robert Eckel, professore di medicina allo University of Colorado Anschutz Medical Campus, ha elogiato lo studio per come era stato condotto, ma ha rilevato alcuni limiti tra cui alcune differenze nei siti di studio, una mancanza di uniformità sui dati basali e di follow-up e la difficoltà nel trarre conclusioni dal rapporto sugli eventi avversi.

«Gli esiti avversi maggiori in un piccolo campione come questo, anche se valutati nell’arco di 7 e fino a 12 e 15 anni, non sono adeguati per darci informazioni sul fatto che le malattie cardiovascolari, il cancro e molti altri esiti vengano modificati dalla chirurgia metabolica bariatrica» ha fatto presente. «Devono essere condotti studi che analizzino quali fattori predicono risultati migliori dopo la chirurgia bariatrica. Inoltre i ricercatori dovrebbero valutare quali persone con diabete di tipo 2 hanno maggiori probabilità di andare in remissione a lungo termine dopo l’intervento chirurgico».

Referenze

