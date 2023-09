Marine Le Pen a Pontida con Salvini: “Impegnati nella stessa lotta”

Marine Le Pen a Pontida per la festa della Lega: “Viva il Capitano”. Salvini: “Governo durerà 5 anni”. E manda ‘bacioni’ a Richard Gere in vista del processo Open Arms

Tradizionale raduno dei leghisti oggi a Pontida, ospite d’eccezione Marine Le Pen. A Pontida, Marine Le Pen è stata accolta nel retropalco da Matteo Salvini: il leader della Lega le ha consegnato il libro ‘Fatti per unire’ di Roberto Nicolucci e che illustra alcuni dei ponti più famosi al mondo in vista della realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

IL DISCORSO DI MATTEO SALVINI

“Buon compleanno con due giorni di anticipo all’unico e inimitabile Umberto Bossi. Se non avesse iniziato lui oggi non saremmo stati qua”, dice Salvini, che passa poi a toccare vari temi. “Fino a che l’Islam non deciderà di essere una cultura tollerante verso chi non la pensa come lui, dovrà essere guardato con estrema attenzione”, ha detto dal palco il ministro delle Infrastrutture.

Riguardo al governo, Salvini rassicura: “Questa marea umana a Pontida non sarà un problema per il governo, mi faccio garante del fatto che questo governo durerà 5 anni”. “La Lega ha tutta l’intenzione perché questo governo duri non solo 5 anni di questo mandato, ma anche i 5 anni successivi- aggiunge-. Prepariamoci a 10 anni di Pontida con la Lega al Governo”. Sugli extraprofitti: “Le banche diano una parte dei loro profitti. Per la Lega è una priorità e non torneremo indietro”.

SALVINI A RICHARD GERE: “BACIONI, PORTATELI A CASA TUA“

“Sull’immigrazione faremo tutto quello che è democraticamente permesso per bloccare che è molto pericolosa ogni mezzo necessario deve essere utilizzato. Siccome noi siamo quelli che le cose le fanno, all’udienza del 6 ottobre a Palermo guardando in faccia Richard Gere porterò il sorriso di Pontida. Richard bacioni, se ti piacciono tanto apri le tue ville e portateli a casa tua“, ha detto Salvini.

IL SALUTO DI LE PEN: “VIVA IL CAPITANO”

“È una gioia incontrare Matteo Salvini che voi avete la fortuna di avere come leader e noi come amico. Quest’anno siamo impegnati nella stessa lotta che è quella per la nostra libertà, per i nostri popoli e per le nostre patrie. Viva l’Italia, viva la Lega, viva il capitano”, ha detto da Pontida la leader del partito francese Rassemblement National, Marine Le Pen chiudendo il suo intervento in italiano come riferisce la Dire (www.dire.it).