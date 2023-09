Maison Signore lancia il progetto Made in Italy 2026: obiettivo crescere grazie all’inserimento di nuove figure professionali

“Oggi figure professionali come quelle operanti nel ricamo e nella sartoria sono introvabili. Per chi, come noi, ha produzioni interamente artigianali e Made In Italy ciò costituisce un freno alla crescita.

E’ fondamentale che il mondo dell’istruzione pubblica formi, anche con il supporto delle aziende del settore, le figure richieste dal mercato.”

Lo dichiara l’amministratore di Maison Signore ( www.maisonsignore.it ), Gino Signore, nell’annunciare il lancio del progetto “Made in Italy 2026”, iniziativa nata con l’obiettivo di crescere grazie all’inserimento di trenta nuove figure nel giro di pochi anni.

“Realizziamo prodotti Made in Italy interamente artigianali – spiega Signore – e abbiamo dunque bisogno di figure professionali altamente specializzate. Nell’ambito della sartoria e del ricamo si formano negli anni e rappresentano un patrimonio per le aziende e per l’Italia.

Oggi ci troviamo di fronte al paradosso di rischiare di non poter più gestire ordini se non troviamo e formiamo queste figure. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato la produzione, acquisendo laboratori in Campania e in Puglia, e abbiamo in programma altre acquisizioni a breve”.

L’azienda è leader nella produzione artigianale di abiti da sposa e vanta numeri da record, con i suoi oltre quarant’anni di attività nel mondo del bridal, più di duemila metri quadrati di showroom tra i vari atelier. Le sue collezioni nascono dalla produzione di più di duecento modelli diversi di abiti realizzati ogni anno e distribuiti in Italia e nel mondo con tre flagship store in Campania, più di cinquanta rivenditori in Italia e altrettanti nel mondo, tra cui il tempio del bridal mondiale: Kleinfeld a New York.

“Tutti i nostri abiti sono interamente prodotti in Italia, rigorosamente realizzati a mano dalle nostre esperte première e minuziosamente ricamati dalle nostre ricamatrici”, dichiara Signore. “Gli abiti non sono soltanto preziose espressioni di alta sartorialità, ma veri e propri esempi di ricerca e innovazione, tanto nello styling quanto nelle materie prime e nelle tecnologie di realizzazione.

Tra i punti di forza dell’azienda c’è la personalizzazione del prodotto, e per questo il nostro personale è particolarmente esperto. A richiesta, tessuti, materiali e pietre preziose possono essere scelti dalle clienti e inseriti negli abiti. Per questa ragione sarte, modelliste e ricamatrici lavorano a stretto contatto con il team di designers dell’ufficio stile.

Cerchiamo sarti perché crediamo fermamente nel talento dei giovani, che possono dare un’immagine concreta alla bellezza del nostro Made in Italy, continuare a perpetuarne fama e riconoscimenti all’estero. Dalla loro energia nascerà l’avvenire del comparto, così come una nuova stagione di rilancio del Sud.

Per i sarti, in particolare, la ricerca è più difficile, perché per anni si è trascurata la dimensione artigianale, a torto ritenuta poco qualificante rispetto a lavori considerati più intellettuali, dove l’uso delle mani non è richiesto”.

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo: info@maisonsignore.it

Di seguito i profili ricercati per i prossimi 6 mesi:

8 Sarta/o di Alta Sartoria Specializzata in Abiti da Sposa

Comprovata esperienza come sarta di alta sartoria specializzata in abiti da sposa

Abilità nel modellismo e nella creazione di abiti su misura

7 Modellista

Esperienza nella creazione di modelli originali e innovativi

Capacità di tradurre le idee di design in modelli tridimensionali

Conoscenza delle tecniche di taglio e cucito

5 Ricamatrice/Ricamatore

Abilità avanzate nelle tecniche di ricamo, inclusi dettagli sofisticati e decorazioni

Conoscenza dei diversi tipi di fili, pietre e tessuti utilizzati nel ricamo

Attenzione ai dettagli e precisione nel lavoro

3 Tagliatrice/Tagliatore

Esperienza nella preparazione dei materiali per la produzione di abiti da sposa

Capacità di interpretare modelli e schemi di taglio

Conoscenza delle tecniche di taglio per stoffe delicate e pregiate

4 Designer – Ufficio Stile

Creatività e capacità di sviluppare design originali, che riflettano lo stile e la visione dell’azienda

Conoscenza delle tendenze di moda bridal e capacità di anticipare i futuri sviluppi di stile

Abilità di lavorare in team e collaborare con il team di produzione

4 Ufficio Acquisti

Capacità di selezionare e acquistare le materie prime necessarie per la produzione di abiti da sposa

Conoscenza dei fornitori e delle tendenze nel settore tessile

Capacità di negoziazione e gestione delle forniture

Capacità di analizzare il mercato e individuare le migliori proposte disponibili

Capacità di relazionarsi con i fornitori

Capacità di programmazione delle forniture in base alle necessità aziendali

6 Consulenti Vendita – Store di Proprietà Diretta della Maison

Eccellenti capacità comunicative e orientamento al cliente

Conoscenza dei prodotti bridal e capacità di consigliare i clienti nella scelta dell’abito da sposa perfetto

Passione per la moda e l’industria bridal

Empatia e capacità di relazione

Alto standing professionale

4 Marketing – Grafici, Web Designer, Content Creator e Marketing Specialist

Capacità di creare contenuti visivi coinvolgenti per campagne di marketing

Conoscenza delle strategie

Creatività

Buona conoscenza della suite Adobe

Conoscenza dei CMS

Orientamento all’obiettivo

Capacità di lavorare in team