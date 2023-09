Il film “O’ re” su Rai Storia: ecco la trama

Per il ciclo Binario Cinema in prima serata su Rai Storia in onda “O’ re”: ecco la trama del film con Giancarlo Giannini e Ornella Muti

Francesco II di Borbone, in esilio a Roma insieme alla moglie Maria Sofia, è tormentato dal pensiero di non esser stato in grado di svolgere il proprio compito di sovrano. La moglie, intanto, non si dà per vinta e mira a recuperare il potere.

È il film “O’ re” per la regia di Luigi Magni, in onda domenica 17 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. La pellicola, interpretata da Giancarlo Giannini e Ornella Muti, ha vinto un Nastro d’Argento per i migliori costumi e Due David di Donatello per il miglior attore non protagonista a Carlo Croccolo e per i migliori costumi.