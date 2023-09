Formula 1: a Singapore Sainz riporta la Ferrari alla vittoria dopo più di un anno

Formula 1, la Ferrari torna al successo con Sainz che vince a Singapore. Quarto posto per Leclerc, l’ultima vittoria del Cavallino risaliva a luglio del 2022

Carlos Sainz ha dominato e vinto il Gran Premio di Singapore. La Ferrari torna al successo dopo più di un anno. L’ultima vittoria del Cavallino rampante risale a luglio del 2022, quando a tagliare per primo il traguardo fu Charles Leclerc in Austria. È il secondo successo in carriera per Sainz, seguito da Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton con la Mercedes, sul podio grazie all’errore del compagno George Russell a pochi chilometri dalla fine. Quarto Charles Leclerc con l’altra Ferrari, oggi sfortunato, mentre Max Verstappen è arrivato quinto con la Red Bull.

Dopo la gara di Singapore, la nuova classifica piloti vede ancora Verstappen al comando con 374 punti, seguito da Perez (sempre su Red Bull) con 223. Terzo Hamilton su Mercedes con 180 e quarto Alonso su Aston Martin con 170. Al quinto posto c’è proprio Sainz, a 142 punti, 19 in più del compagno di scuderia Leclerc a 123. La nuova classifica costruttori vede le Red Bull saldamente in testa con 583, seguite dalle Mercedes a 273 e dalle Ferrari a 228. Quarto posto per le Aston Martin a 217.

SAINZ ‘AL SETTIMO CIELO’: “TUTTO HA FUNZIONATO ALLA PERFEZIONE“

“Dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme, tutto ha funzionato alla perfezione. Ce l’abbiamo fatta ad arrivare in fondo. Ho pensato a tenere il passo, abbiamo gestito e portato la macchina al traguardo”. Lo ha detto Carlos Sainz, commentando il primo posto nel Gran Premio di Singapore. “È una sensazione incredibile. Ringrazio la scuderia Ferrari, è stato fatto un grande sforzo per tornare a vincere dopo un inizio difficile. Sono al settimo cielo“, ha concluso come riferisce la Dire (www.dire.it).

Credits foto: Ferrari Official Twitter