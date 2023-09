Elezioni suppletive a Monza: il Pd sostiene Marco Cappato

A Monza il Pd sostiene Marco Cappato per le suppletive. I dem: “Abbiamo ritenuto di non dover frammentare lo schieramento che si oppone alla destra”

Alle suppletive di Monza per il seggio che fu di Silvio Berlusconi il Pd sosterrà il candidato dei Radicali Marco Cappato.

“Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni suppletive per il collegio senatoriale Monza/Brianza. Il Partito Democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l’alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra. Per questo anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra ed appoggiare la candidatura di Marco Cappato“. Lo afferma il responsabile dell’organizzazione del Pd Igor Taruffi.

RADICALI ITALIANI: CONTENTI DECISIONE PD, ORA AVANTI INSIEME

“Siamo molto contenti della decisione del PD di sostenere Cappato alle suppletive di Monza. Le battaglie di Marco sui diritti civili, sulla giustizia sociale, meritano di entrare in Parlamento. Ora avanti, tutti insieme, per contrastare questa destra populista, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, con più forza, energia, visione. Ci auguriamo che questa sia solo una delle tante battaglia da condurre insieme. Su molti temi ci sono delle convergenze naturali, bene sfruttarle, partendo magari appoggiando le nostre proposte di legge popolare depositate in Cassazione. Potrebbe essere la volta buona”. Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino-Segretario Radicali Italiani.