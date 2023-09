DEseip ritiene che perseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030 sia indispensabile per responsabilità nei confronti del Pianeta e delle generazioni future

Per il secondo anno consecutivo DEseip ( https://deseip.com/ ), azienda creativa di progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione per brand e aziende, misura e monitora il suo impegno in termini di sostenibilità e allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU (SDGs) attraverso il sistema SiRating di ARB S.P.B.A ( https://arbspa.it/si-rating/ ), società di consulenza in ambito di sostenibilità e ESG, che le ha assegnato una valutazione percentuale pari al 64% classificandola nel livello “Start” della scala di rating. Questa misurazione è uno strumento strategico utile all’organizzazione per capire quali siano i rischi e le opportunità ESG associate alla propria attività.

La particolare attenzione verso l’ambiente, i propri dipendenti e le procedure gestionali rappresenta non solo una risposta concreta al programma dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ma anche uno dei valori principali su cui si fonda DEseip che conduce il proprio business impegnandosi proprio in attività volte agli ambiti ESG.

SiRating di ARB S.P.B.A: le iniziative di DEseip

In ottica di sostenibilità ambientale è stato stipulato un contratto che prevede la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti 100% green, l’installazione di un depuratore di acqua per il risparmio idrico, la fornitura di stoviglie per la cucina per ridurre l’utilizzo di plastica e l’impegno di acquistare prodotti energy star.

Sostenibilità ambientale ma anche benessere di tutti i collaboratori. DEseip si è infatti impegnata nella creazione di un ambiente lavorativo privo di differenze salariali legate a genere o diversità, dove ciascun dipendente è inquadrato nel CCNL di riferimento e la remunerazione degli stagisti è superiore alla soglia minima.

Inoltre, viene garantito lo smart working, gli orari sono flessibili e vengono dedicate alcune ore alla formazione e alla gestione di progetti no profit.

Infine, in ambito Governance, è stata fatta una mappatura degli stakeholders con certificazione di sostenibilità, vengono utilizzati server a basse emissioni di CO2 ed è

stata istituita una figura di responsabile di IT e Cybersecurity per rimanere in linea con il GDPR e garantire la protezione dei dati sensibili dell’azienda, dei clienti e dei dipendenti.

“La volontà di volerci misurare concretamente rispetto ai livelli di sostenibilità in ottica di ESG attraverso SiRating nasce dal fatto che per me lavorare non significa solamente generare profitto economico ma essere anche socialmente utili. Monitorando gli effetti che il nostro impatto aziendale genera sull’ambiente, sui nostri dipendenti e stakeholders, possiamo individuare e tenere sotto controllo le criticità, per agire su di esse e migliorarne così la sostenibilità. Per DEseip, l’aspetto più importante da tenere in considerazione è di non dimenticarsi mai dell’ambiente e della società in cui viviamo perché è un nostro dovere quotidiano contribuire, per quanto possibile attraverso i progetti di cui ci occupiamo, al suo mantenimento e miglioramento. ” – afferma Marco Saporiti, Founder di DEseip.