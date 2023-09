Case farmaceutiche: IBSA acquisisce Marckyrl Pharma GmbH

IBSA Institut Biochimique SA – la multinazionale farmaceutica con sede a Lugano – annuncia l’acquisizione di Marckyrl Pharma GmbH, azienda farmaceutica tedesca

IBSA Institut Biochimique SA – la multinazionale farmaceutica con sede a Lugano – annuncia l’acquisizione di Marckyrl Pharma GmbH, azienda farmaceutica tedesca specializzata in ginecologia e fertilità e storico distributore dei prodotti IBSA in Germania.

L’accordo si è concluso con l’acquisto del 100% del capitale azionario del distributore da parte del Gruppo farmaceutico svizzero. L’azienda ha cambiato il suo nome in IBSA Pharma GmbH e avrà la sua nuova sede centrale a Düsseldorf.

“Siamo molto felici di accogliere il team di Marckyrl Pharma nella famiglia IBSA: la nascita della filiale tedesca è una grande opportunità per tutto il Gruppo” – afferma Arturo Licenziati, Presidente e CEO del Gruppo IBSA. “Questa operazione avviene in continuità con la strategia di rafforzare il nostro posizionamento sui mercati internazionali attraverso l’apertura di nostre filiali e ci consente di accelerare

il percorso di espansione e crescita, rafforzando in particolare la nostra presenza sul mercato tedesco, uno dei più dinamici e ad alto potenziale a livello europeo. Possiamo adesso contare su un’organizzazione strutturata e dotata di una conoscenza approfondita delle dinamiche che lo caratterizzano, ponendo le basi per un ulteriore sviluppo del business in diverse aree terapeutiche”.

IBSA Germany nasce dalla stretta collaborazione e sinergia creata negli anni tra IBSA e Marckyrl, che per quasi dieci anni hanno lavorato a stretto contatto e con successo nell’ambito della medicina riproduttiva e dell’endocrinologia. Marckyrl Pharma vanta infatti una lunga esperienza in particolare nella commercializzazione e distribuzione di farmaci e dispositivi medici nel campo della ginecologia e della medicina della riproduzione.

IBSA Germany continuerà a essere gestita da Marion Bock nel ruolo di General Manager dell’azienda.

Marion Bock ha dichiarato: “Un team forte, responsabilità e passione sono le forze trainanti dello sviluppo della nostra azienda. Come filiale tedesca della più grande azienda farmaceutica privata svizzera, IBSA Germany offre opzioni terapeutiche innovative e di alta qualità. Oltre all’ulteriore sviluppo delle aree di business esistenti, espanderemo l’azienda in Germania in altre aree terapeutiche e siamo orgogliosi di fare la differenza nella vita di molti pazienti”