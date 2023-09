Su Rai 1 torna “Buongiorno Benessere”: le anticipazioni

Stamani su Rai 1 torna “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone: le anticipazioni del settimanale dedicato alla salute e alla medicina

Dopo il successo delle precedenti edizioni, sabato 16 settembre alle 10.30 su Rai 1, torna “Buongiorno Benessere”, il settimanale condotto da Vira Carbone dedicato alla medicina, alla salute e al benessere.

Una nuova edizione con alcune novità, come uno spazio dedicato alla longevità e uno alla corretta igiene delle abitazioni. Sempre presente l’interazione con il pubblico che potrà chiedere, nel corso della puntata, consigli ai medici presenti in studio. Il programma si pone l’obiettivo di offrire un servizio pubblico ai telespettatori, nel modo più chiaro e semplice possibile.

Nella prima puntata della nuova stagione ampio spazio agli ultimi aggiornamenti sul Covid: ospite in studio il Prof. Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. A seguire, il Prof. Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna all’Università di Bari e il Prof. Giorgio Calabrese, nutrizionista, ci parleranno delle cause, dei sintomi e dei rimedi al gonfiore addominale. Con il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, si commenteranno le notizie su salute e medicina della settimana e con Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, si approfondirà il tema delle corrette prassi igieniche domestiche. Con la dott.ssa Luciana Marzella, ortopedico presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano all’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano, si parlerà di come curare i tagli alle mani.

Il Prof. Giulio Maira, docente di Neurochirurgia all’Istituto Humanitas di Milano, darà preziosi consigli al pubblico su come allenare il cervello per prevenire l’invecchiamento mentale. Non mancherà poi l’appuntamento con la rubrica “Primo Soccorso”, che offrirà suggerimenti per risolvere le emergenze sanitarie più comuni. Ospite in studio il Prof. Francesco Franceschi, primario di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso al Policlinico Gemelli di Roma, che ci mostrerà come intervenire in caso di soffocamento.

In conclusione, la consueta rubrica dedicata alle ricette della salute con lo chef Alessandro Circiello.

Un programma di: Vira Carbone, Claudia Manari, Francesca Di Rocco, Lorella Landi, Graziella Pulcrano, Roberto Quintini – Capo Progetto: Cesare Zavattini – Produttore Esecutivo: Concetta Santoro – Regia di Andrea Apuzzo