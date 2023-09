Sondaggi politici: il Movimento 5 stelle si riavvicina al Pd

Sondaggi politici 16 settembre 2023: il governo Meloni continua a perdere consensi, tra i partiti in calo Fratelli d’Italia e il Pd che ora vede dagli specchietti il Movimento 5 stelle

In calo i primi due partiti, Fdi e Pd. Cresce il M5S, passi in avanti anche per la Lega. E’ quanto emerge da un sondaggio Dire (www.dire.it)-Tecnè con interviste effettuate il 14 e 15 settembre 2023 su tutto il territoriale nazionale.

Il borsino dei partiti al momento vede Fdi in testa col 28,2% (-0,2% rispetto a 7 giorni fa), seguito dal Pd a 19,8 (-0,3%). Sale il Movimento 5 stelle (+0,3%), ora al 16,1%. Quindi FI 10,1% (-0,1%), Lega 9% (+0,2%), Azione 3,8% (+0,1%), Verdi-Sinistra 3,5% (-0,1%), +Europa 2,5% (+0,1%), IV 2,2% (-0,2%), altri 4,8% (+0,2%).

IN AUMENTO ITALIANI CHE NON HANNO FIDUCIA NEL GOVERNO

Aumentano gli italiani che non hanno fiducia nel governo Meloni. La maggioranza degli italiani (50,4%) non ha fiducia nel governo e rispetto alla settimana scorsa la fetta aumenta ancora (+0,2%). Scende la quota di chi ha fiducia (-0,3%), ora al 42,1%. Non sa il 7,5%.

IN AUMENTO ITALIANI SENZA OPINIONE PRECISA SU MELONI

Calano sia coloro che hanno fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia coloro che non ne hanno. Ad aumentare, questa settimana, sono solo coloro che non hanno ancora un’idea chiara della premier. Identica la percentuale di coloro che hanno fiducia nella Meloni e di coloro che non ne hanno (47,3%). Sale al 5,4% la fetta di coloro che non hanno ancora un’opinione.