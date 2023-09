Progetto sostenibile di Mercitalia candidato a premio in Austria

Mercitalia Intermodal (società del Polo Logistica del Gruppo FS) in collaborazione con il Politecnico di Milano, nell’ambito dello Spoke 4 del MOST – Centro nazionale per la mobilità sostenibile, sta sviluppando un progetto che è stato candidato al premio per la mobilità in Austria, il “VCÖ Mobility Award 2023”, il più grande concorso austriaco per la mobilità rispettosa del clima e per il trasporto merci sostenibile svolto in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e ÖBB.