Previsioni meteo 16 settembre 2023: piogge al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, sabato 16 settembre 2023: precipitazioni sparse sulle regioni centro-settentrionali ma nei prossimi giorni nuova fiammata africana

Condizioni meteo più variabili in queste ore sull’Italia a causa dell’arretramento dell’anticiclone che ha lasciato spazio a correnti atlantiche più instabili. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli più coperti e possibilità di piogge e temporali al Nord e parte delle regioni centrali mentre al Sud continuerà ad essere estate piena.

Verso la fine del terzo weekend di settembre ecco che una saccatura depressionaria affonderà ad ovest della Penisola Iberica. Un promontorio di matrice africana risalirà allora verso il Mediterraneo centrale portando un repentino e intenso aumento delle temperature. Tra Domenica e Martedì possibili anomalie positive anche di 8-10 gradi in particolare sulle regioni del Sud Italia. Valori in calo nel corso dei giorni seguenti.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 16 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio continua la fase di maltempo con precipitazioni sparse, più asciutto tra Triveneto e Lombardia. In serata residui fenomeni tra Liguria, Emilia Romagna e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con anche delle piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi su tutte le regioni. In serata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni tra Toscana e Umbria. Temperature minime calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi sulla Sardegna con possibili piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove con qualche addensamento tra Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo un lieve aumento della nuvolosità sulle regioni peninsulari e qualche acquazzone possibile ancora sulla Sardegna. In serata tempo in generale miglioramento con nuvlosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .