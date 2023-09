Online “Nessun dolore”, la nuova canzone di Ivan

Ivan Sossan, noto semplicemente come Ivan, è un musicista e cantautore italiano che torna con il nuovo singolo “Nessun dolore”

Fuori con distribuzione Artist First “Nessun dolore”, il secondo singolo di Ivan. Il cantautore comasco omaggia Battisti e Mogol con una cover di uno dei loro più grandi successi. Il brano originale, contenuto nell’album “Una donna per amico”, uscì nel 1978 e segnò un’epoca, come del resto accadde per moltissimi altri capolavori prodotti da questo storico sodalizio artistico. A quarantacinque anni di distanza, Ivan decide di proporre una sua rivisitazione del brano, adattandolo alla propria vocalità e riarrangiandolo di conseguenza, in collaborazione con Giuseppe Ferdinando Zito, proponendo una cover dalle tinte decisamente più “dark”.

“Il vetro non è rotto dal sasso, ma dal braccio esperto di un ingenuo gradasso…”.

Ivan Sossan, noto semplicemente come Ivan, è un musicista e cantautore italiano. Si avvicina al mondo della musica da bambino attraverso lo studio del pianoforte e in età adulta intraprende lo studio del canto. Dalla collaborazione con Giuseppe Ferdinande Zito, cantante dei Jaspers, nasce una un progetto artistico solista che porta al primo EP che prende il titolo dal singolo “Come Beethoven”. I brani raccontano in maniera autoironica la generazione di fine anni ’80 e inizio ’90, ormai disincantata e sempre meno al passo coi tempi. In estate esce con il suo secondo singolo, una cover dell’intramontabile “Nessun dolore”, frutto del genio di Lucio Battisti e Mogol, rivisitata in una chiave rock dalle tinte decisamente più scure, in quello che oltre a un tributo vuole essere anche una reinterpretazione di questo grande classico.