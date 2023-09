Oggi la vendemmiata del vino Mesum alla Cantina Fratelli Pisoni

Vendemmiata del vino Mesum: sabato 16 settembre, presso la Cantina Fratelli Pisoni, si può provare l’antico rito della pigiatura dell’uva coi piedi. A seguire una merenda

È un omaggio alla tradizione, quello della Cantina trentina Fratelli Pisoni di Pergolese, nella Valle dei Laghi, che mette assieme l’antico rito della pigiatura dell’uva coi piedi, alla modernità dei vitigni resistenti PIWI, con cui è prodotto il vino Mesum.

Sabato 16 settembre i winelover sono chiamati alla raccolta manuale dell’uva dal vigneto dell’Aquila, che si trova a Pergolese nei pressi dell’azienda, per poi ammostarle e pigiarle coi piedi, secondo l’antica tradizione. Un lavoro svolto in modo completamente manuale, senza l’utilizzo di macchinari motorizzati, che consente agli enoturisti di compiere gesti antichi, per assaporarne i valori della cultura contadina (per informazioni e prenotazioni www.pisonivini.it tel. 0461563216).

Il mosto fiore viene messo in un’anfora di terracotta ad affinare con le sue bucce per mesi, esattamente come si faceva oltre 8000 anni fa in Georgia, dove storicamente si fa risalire la nascita della viticoltura.

A seguire in un’atmosfera antica sarà servita una merenda in vero stile medievale, con cibi tipici dell’epoca.

“E’ una manifestazione che permette di riscoprire le nostre antiche origini, – commenta Marco Pisoni, titolare della cantina – e che si inserisce perfettamente nella filosofia di sviluppo territoriale, agricolo e turistico promossa dal Biodistretto della Valle dei Laghi, di cui sono Presidente da circa un anno”. Il Biodistretto è un patto tra cittadini, aziende e amministrazioni locali per “promuovere esperienze virtuose di produzione agricole e non, consumo e gestione del territorio” con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità economiche, sociali e culturali della Valle dei Laghi. In questo contesto l’agricoltura biologica diventa il fulcro dello sviluppo rurale.

Il Mesum non rievoca solo storia e tradizione, ma è sinonimo anche di modernità grazie ai vitigni resistenti PIWI con cui è prodotto. Si tratta di varietà nuove che nascono da specifici incroci tra i vitigni europei e i vitigni americani resistenti alle malattie fungine (peronospora, oidio, botrite ecc.), quindi non necessitano di alcun trattamento fitosanitario.

Tutti i vigneti della Cantina Fratelli Pisoni sono allevati secondo l’agricoltura biologica e biodinamica come spiega Stefano Pisoni, titolare e agronomo dell’azienda: “In una dinamica agronomica integrata tra aria, clima e scelta dei vitigni da piantare, il nostro obiettivo è quello di non depauperare il terreno che coltiviamo, ma di preservarlo come patrimonio da lasciare alle nuove generazioni”. Qualora possibile, buona parte delle operazioni vengono fatte a mano, talvolta con l’uso del cavallo, specie per lo scalzo e rincalzo del terreno durante i primi anni di vita del vigneto.

Il Mesum nasce da queste varietà resistenti, coltivate in un vigneto che riprende fedelmente l’affresco di ottobre del “Ciclo dei Mesi” dipinto nel XIV secolo dal maestro Venceslao sulle pareti di Torre dell’Aquila, presso il Castello del Buonconsiglio di Trento. Un omaggio alla tradizione di questa terra e al lavoro dei contadini: un vino di lieve dolcezza, rispettoso della natura, fedele a una storia secolare.

Nel rispetto della tradizione raccontata dall’affresco, nel vigneto non sono stati usati cemento, plastica e filo di ferro, ma solo pali di castagno trentino e materiale naturale.

INFORMAZIONI

Per prenotazioni chiamare il numero telefonico 0461563216. L’evento è su prenotazione obbligatoria e avrà inizio alle 16.00 fino alle ore 19.00. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Il costo del biglietto è 20 euro a persona. È previsto il rimborso solo se la disdetta ci verrà comunicata entro due giorni dalla data dell’evento.

PISONI IN PILLOLE:

Il team: Marco Pisoni (agronomo e titolare), Stefano Pisoni (agronomo e titolare), Matteo Zucchet (enologo), Daniele Bressan (hospitality).

Ettari vitati di proprietà: 16 ettari collocati in parte nella piana vicino al fiume Sarca, con un terreno più sabbioso-limoso, e in parte sulla collina di San Siro ad una altitudine di 450 m.s.l.m. con terreno calcareo.

80mila bottiglie su 17 etichette.

Nuovo progetto: Reboro En Primeur.

L’AZIENDA AGRICOLA PISONI, UNICA PER MOLTE RAGIONI:

L’azienda viti-vinicola Fratelli Pisoni di Pergolese, nella Valle dei Laghi, in Trentino Alto-Adige, coltiva la propria passione per il vino dal 1852. Oggi la quarta generazione, formata dai cugini Marco e Stefano Pisoni, continua la tradizione familiare nel segno dell’agricoltura biologica e biodinamica, assieme a un team di collaboratori, che sono entrati di fatto in famiglia. Un’azienda decisamente fuori dal comune, non fosse altro perché è tra le rare cantine del Trentino specializzata nella produzione del prezioso Vino Santo Trentino Doc, presidio Slow Food, ma anche perché è l’unica dal 1930 a produrre il vino per la messa nella Curia di Trento ed è tra le poche aziende in regione a coltivare le varietà resistenti PIWI (con cui produce il vino Mesum). Cura, inoltre, una linea di prodotti di bellezza a base di vinaccioli da uva biologica col marchio registrato Ampelié, che ne testimonia una volta di più l’eccezionalità. Un’azienda che ha saputo preservare la tradizione, rinnovandosi grazie a iniziative di valorizzazione del territorio e della cultura viticola. L’ultimo progetto è quello del Reboro En Primeur, un vino da appassimento da vitigno Rebo, legato in primis all’adozione di una vite e riservato alla community del Wine Club Pisoni.

INFORMAZIONI

Sito: www.pisonivini.it

Facebook: https://www.facebook.com/cantinapisoni

Instagram: https://www.instagram.com/pisonivini/